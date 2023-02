Vainqueur de son premier match de poule, l’OL affrontait Génération Foot ce mercredi. Les Lyonnais ont été accrochés (1-1) mais finissent premiers et sont qualifiés pour les quarts de finale.

Après une revue d’effectif complète contre Anderlecht, Eric Hély est revenu à un peu plus de classique ce mercredi à Rabat. Pour le deuxième match de poule de l’OL, l’entraîneur des U19 a aligné une formation avec des éléments plus souvent titulaires en Gambardella et dans le championnat national. Jérémy Mounsesse, Thiéma Gueye ou encore Pape Fuhrer étaient de retour dans le onze de départ pour ce deuxième match contre Génération Foot, sans enjeu. En effet, avec le nul entre le club sénégalais et Anderlecht la veille, l’OL était assuré d’être qualifié pour le tour suivant.

Les Lyonnais espéraient certainement faire carton plein avec une deuxième victoire mais ils ont dû se contenter d’un nul (1-1). Après l’ouverture du score de Kamara à la 15e minute, les U19 lyonnais ont attendu la seconde période pour revenir dans le match. Entré en cours de jeu, Romain Perret a ajusté le gardien sénégalais d’une frappe du gauche après avoir été décalé par Thiéma Gueye. Prochain rendez-vous jeudi en quart de finale contre un club que les Lyonnais connaissent bien, à savoir Strasbourg qui évolue dans la même poule en championnat.