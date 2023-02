Tournoi U19 de Rabat : OL - Génération Foot en direct

Pour son deuxième match du tournoi, l’OL affronte Génération Foot (11h). Les jeunes Lyonnais sont déjà qualifiés pour les quarts de finale après le nul entre le club sénégalais et Anderlecht.

Après la qualification en quarts de finale de la Coupe Gambardella, les U19, renforcés par certains U17, ont pris la direction du Maroc. Les jeunes Lyonnais participent à la 5e édition du tournoi amical organisé par l’Académie Mohamed VI et ont fait leur entrée en lice mardi face à Anderlecht. Les joueurs d’Eric Hély ont pris le meilleur sur Anderlecht (2-1) grâce à un doublé de Tidiane Diawara et sont d’ores et déjà assurés de voir les quarts de finale avant même leur deuxième et dernier match de poule.



Ce mercredi, l’OL affronte de Génération Foot qui peut encore subtiliser la tête au club français. Tenu en échec par Anderlecht mardi, le club sénégalais peut prendre les commandes du groupe C en cas de victoire. Cette rencontre amicale qui se dispute en deux mi-temps de 25 minutes est à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais, via la chaîne YouTube du diffuseur Arryadia TV.