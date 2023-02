Ligue des champions : Karim Benzema (ex-OL) égale Lionel Messi

En 2005-2006, il n’a jamais joué qu’un seul match de Ligue des champions avec l’OL. À seulement 18 ans, Karim Benzema avait fait ses débuts dans la compétition le 6 décembre face à Rosenborg. 90 minutes durant lesquelles il en avait profité pour inscrire son premier but sur la scène européenne. Depuis, 88 ont suivi, que ce soit avec le maillot lyonnais ou celui du Real Madrid depuis 2009. À 35 ans, Benzema ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et l’a encore rappelé mardi soir face à Liverpool. Dans une victoire de caractère à Anfield, le capitaine madrilène a signé un doublé pour donner une avance plus que confortable à son équipe en vue du match retour (2-5).

Un premier but inscrit en décembre 2005

La qualification pour les quarts de la Ligue des champions en bonne voie, Karim Benzema continue lui d’écrire son nom dans l’histoire de la compétition. En trompant à deux reprises Alisson, l’attaquant français a débloqué son compteur cette saison et rejoint Lionel Messi. En effet, depuis son premier but avec l’OL face à Rosenborg, Benzema n’a jamais observé de disette et vient de signer une 18e campagne consécutive avec un but minimum. Une performance historique qui le place aux côtés de l’octuple Ballon d’Or.