Bus où officient les arbitre en charge de la VAR (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Avec les quarts de finale, la Coupe de France voit la VAR faire son apparition. L’assistance vidéo sera donc bien présent pour le match entre l’OL et Grenoble, mardi prochain (21h10) au Parc OL.

Pour la première fois depuis bien longtemps, la magie de la Coupe de France n’a pas vraiment opéré. Pour les quarts de finale, aucune trace d’un Petit Poucet dans cette édition 2022-2023. Avec cinq clubs de Ligue 1 (OL, OM, Toulouse, Lens, Nantes) et trois de Ligue 2 (Grenoble, Rodez, Annecy), l’élite du football français est largement représentée et n’a pas laissé de place au football amateur. Dans sa quête d’un avenir européen, l’OL ne peut donc se reposer sur ses lauriers et va devoir rester vigilant pour atteindre le dernier carré. Il faudra pour cela se débarrasser de Grenoble, mardi prochain à domicile (21h10).

Une première pour Grenoble cette saison

Un "derby" jamais facile à jouer, d’autant plus en Coupe de France où la motivation du plus petit se retrouve décuplée. Si les joueurs lyonnais espèrent pouvoir compter sur leurs supporters en tribunes, sur le terrain, ils pourront compter sur l’aide de la VAR. Absente lors des tours précédents, l’assistance vidéo fait son apparition en quarts de finale. Au Parc OL, ce seront Bastien Dechepy et Dominique Julien qui devront visionner les actions litigieuses. Si l’OL est habitué en Ligue 1, ce sera une première pour Grenoble cette saison, la VAR n’étant pas présente en Ligue 2.