Christiane Endler (OL) ne jouera pas la Coupe du monde 2023

Opposé à Haïti en barrages de la Coupe du monde 2023, le Chili a mordu la poussière dans la nuit de mardi à mercredi. Christiane Endler regardera le Mondial depuis chez elle tandis que Melchie Dumornay a offert une qualification historique à sa nation.

A défaut d’avoir une joueuse actuelle de l’OL en plus à la Coupe du monde, il y aura bien une future joueuse présente en Australie et Nouvelle-Zélande en juillet prochain. Dans la nuit de mardi à mercredi, le Chili de Christiane Endler et Haïti de Melchie Dumornay se faisaient face pour décrocher l’un des deux derniers tickets pour le Mondial 2023. A Auckland, c’est finalement l’attaquante rémoise et future Fenotte qui a pris le meilleur sur la gardienne chilienne. Que ce soit collectivement avec un succès 2-1 qu’individuellement.

En trompant sa future partenaire de club à la 45+1e et 90+6e, Dumornay a envoyé Haïti au paradis avec une qualification historique. De son côté, c’est un vrai échec pour le Chili. Ayant participé à la dernière Coupe du monde organisée en France, la sélection d’Amérique du Sud paye son mauvais parcours en qualification. Néanmoins, ce barrage ressemblait à une bouée de secours que Endler et ses coéquipières n’ont pas réussi à attraper.