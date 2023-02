OL : l’Europe, un objectif encore vraiment possible ?

Maxence Caqueret (OL) et Sofiane Diop (Nice) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec la défaite contre Auxerre, l’OL est retombé à huit longueurs de la Coupe d’Europe. Avec encore 14 journées à disputer et la Coupe de France, l’OL a-t-il vraiment les moyens d’être européen la saison prochaine ?

C’est l’histoire d’un club et d’une équipe pour qui faire les montagnes russes est presque devenu un jeu local. Depuis maintenant dix ans, l’OL n’a plus gagné le moindre trophée. La Coupe de France soulevée en mai 2012 au Stade de France est le dernier titre venu garnir l’armoire à trophées de l’équipe masculine. Dix ans de purgatoire avec malgré tout des épopées européennes et un standing respecté avec des participations en Ligue des champions et a minima en Ligue Europa. Seulement, ce constat a pris du plomb dans l’aile depuis désormais trois ans. Trois saisons dont deux passées sans le moindre match européen à se mettre sous la dent. C’est le cas dans cette campagne 2022-2023 et les joueurs lyonnais trouvent le temps long.

Ils ne sont pas les seuls, les supporters aussi ont, bien malgré eux, appris à regarder la C1 à la maison plutôt qu’au Parc OL et on ne va pas se mentir, le temps passe un peu au ralenti. Entre la défaite à Auxerre vendredi et le déplacement à Angers ce samedi (17h), l’espace temps ressemble à une éternité. Seulement, malgré son standing, l’OL n’est-il pas voué à s’habituer à ces semaines à rallonge, sans rien pour stimuler l'adrénaline enfouie ? Ce n’est clairement pas le projet sportif souhaité par la direction, mais à l’instant T, c’est bien ce à quoi semble être voués les joueurs lyonnais la saison prochaine. En déjouant à Auxerre, ils ont balayé d’un revers de la main la bonne dynamique sur laquelle ils étaient lancés depuis trois semaines et ont été rappelés à la réalité.

À trop aimer les montagnes russes…

Après 24 journées, l’OL pointe à la 9e place, à 8 points de la Coupe d’Europe. Et on ne parle pas là de Ligue des champions ni même de sa petite sœur, mais bien de la Ligue Europa Conférence, sorte d’ancêtre de la Coupe Intertoto en plus évoluée. "Le championnat est malheureusement le reflet de ce qui peut être fait dans une saison, a déclaré Sébastien Dodille, entraîneur de Misérieux-Trévoux et supporter lyonnais. Si tu finis à la 8e place, c’est que c’est ta place. Tu as pu prendre 3-4 points que tu ne méritais pas et en perdre autant, mais au final, le championnat est une course de fond et représente le niveau de l’équipe." Le constat est dur, mais peut-être pas si loin de la réalité.

Vendredi, les joueurs de Laurent Blanc ont offert tout ce que les supporters espéraient ne plus voir d’eux avec la fin du mercato et le départ de certains. Une unité collective nulle, un manque de caractère et d’ingéniosité. Les bonnes dispositions de ces dernières semaines ne sont pas à jeter et le revers en Bourgogne sera peut-être le seul contretemps des prochaines semaines. Seulement, dans sa quête d’une remontée au classement, l’OL n’aurait même pas dû trembler face à Auxerre. Sans être un rouleau compresseur, le club lyonnais aurait dû profiter de sa bonne dynamique et de sa confiance pour battre le fer tant qu’il était chaud. Au lieu de ça, la suffisance a pris le dessus et l’a ramené à sa réalité. À huit points de l’Europe, l’OL est certainement voué à trouver un autre remède pour assouvir sa soif européenne. "On n’est pas assez régulier en championnat qui est un marathon. On n’est pas régulier dans la performance et le résultat pour pouvoir prétendre à être en Coupe d’Europe, regrette Nicolas Puydebois. Je trouve difficile, par rapport à ce qu’on propose, de pouvoir dépasser des équipes comme Rennes, Nice ou Lille qui ont un plan de jeu."

La Coupe de France, vraiment le chemin facile ?

Une victoire à Angers samedi ne changera très probablement pas grand-chose au classement à l’issue de la 25e journée. Néanmoins, les coéquipiers d’Anthony Lopes ne peuvent se permettre une nouvelle contre-performance face à la lanterne rouge de Ligue 1 qui n’a plus gagné depuis 16 matchs. Ce déplacement dans la Maine doit surtout servir à retrouver un minimum de confiance avant la Coupe de France. Car, comme en 2012, la coupe nationale peut servir d’échappatoire dans une saison morose. Les hommes de Rémi Garde avaient réussi le tour de force de remonter à la 4e place, mais l’écart à la fin février était bien plus maigre que les 14 points de retard actuels sur Lens… À 14 journées de la fin, l’OL doit-il finalement tout miser sur la Coupe ? Le pari est risqué. L’effectif lyonnais doit permettre de pouvoir jouer sur deux tableaux, mais l’historique de la Vieille Dame a prouvé que c’était avant tout un jeu de hasard où les coups d’un soir pouvaient rapporter gros.

Faire « all in » sur une compétition aussi aléatoire que la Coupe de France représente une part de risque. Sans le PSG, qui a fait du trophée l’une de ses propriétés depuis dix ans, l’occasion est belle. Mais avec l’OM, Lens ou encore Toulouse, trois des formations les plus séduisantes de Ligue 1, le tableau reste relevé. Mardi prochain, le voisin grenoblois se présente au Parc OL dans un derby qui s’annonce bouillant, 1200 supporters isérois faisant le déplacement. Après l’exploit contre Lille, l’OL n’est plus qu’à trois marches d’un premier titre depuis 2012 et d’une qualification européenne. Tellement rien et en même temps tellement loin. Seulement, à force de faire les montagnes russes, l’équipe lyonnaise ne serait-elle finalement pas devenue une équipe de coupe comme dans les années 60-70 plutôt qu’une équipe taillée pour jouer les trois premières places ?