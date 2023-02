L’OL reste la 3e défense de Ligue 1 en 2023

Malgré les deux buts encaissés à Auxerre, la défense de l’OL reste en net progrès. Depuis le début de l’année, les Lyonnais n’ont encaissé que 7 buts en 8 matchs.

Depuis son arrivée, Laurent Blanc ne cesse de répéter qu’une bonne dynamique ne passera que par un collectif fort et travaillant ensemble de l’attaquant au gardien de but. Le message a eu du mal à passer mais il y avait clairement un mieux depuis quelques matchs avec des Lyonnais enfin décidés à faire les efforts les uns pour les autres. C’est d’ailleurs cet élan collectif qui a permis de se qualifier en Coupe de France et de faire tomber Lens. Seulement, l’embellie a été de courte durée et l’OL est retombé dans ses travers. Quand le collectif déraye, la machine lyonnaise également et s’incline après six rencontres sans défaite.

Près de deux buts encaissés par match pour Angers

Si l’OL avait encaissé un but sur la plupart de ses rendez-vous en 2023 en Ligue 1 (5 sur 8), la défense était bien moins imperméable. Deux erreurs de Sinaly Diomandé ont eu raison de cette bonne santé à Auxerre mais l’OL reste plutôt en progrès dans l’exercice défensif depuis le début de l’année. Après avoir pris l’eau en première partie de saison (20 buts en 16 matchs), les joueurs de Laurent Blanc ont serré le verrou avec "seulement" 7 buts en 8 matchs. Grâce à l’apport de Dejan Lovren notamment, les Lyonnais affichent la troisième défaite en 2023 derrière le duo Reims - Nice (4 buts) et le FC Nantes (5 buts). Futur adversaire de l’OL samedi, Angers en a encaissé 15 sur la même période.