OL : Dejan Lovren, le roc défensif tant attendu

Arrivé il y a un mois à l’OL, Dejan Lovren n’a pas mis longtemps à s’imposer. A 33 ans, le défenseur croate a apporté en six matchs une solidité défensive qui manquait tant à l’OL.

"Ils me regardent comme si je leur faisais peur". Sur le ton de l’humour, Dejan Lovren a peut-être mis le doigt sur quelque chose. Arrivé il y a un mois à l’OL, le défenseur croate a rapidement repris ses marques entre Rhône et Saône. Parti il y a une décennie, Lovren a fait son retour cet hiver dans le club qui lui a ouvert ses portes alors qu’il n’avait que la vingtaine. Il en a aujourd’hui dix de plus et le jeune fougueux a pris en maturité mais n’a rien perdu de son agressivité.

"On a besoin d’avoir la mentalité de la gagne en nous. Il y a beaucoup de jeunes joueurs ici et c’est pour ça que je suis ici pour montrer l’expérience que j’ai, a-t-il déclaré vendredi lors de sa présentation à la presse. Ce n’est pas facile mais on va y arriver. J’ai vu la vraie bataille à Ajaccio, on n’a pas bien joué mais à la fin, ça a fait trois points. Si on garde cette attitude et qu’on marque, on sait qu’on va gagner. J’ai besoin de beaucoup parler avec les jeunes joueurs."

0,5 but encaissé depuis l’arrivée de Lovren

Ca tombe bien, c’est exactement ce pourquoi Laurent Blanc voulait un renfort défensif. Ayant érigé une recrue dans ce secteur très rapidement dans son cahier de doléances, l’entraîneur lyonnais a été entendu avec le retour de Lovren dès le 2 janvier. Si la piste a donné du grain à moudre à certains avec un piste réchauffée et un énième retour d’un ancien de la maison, le mois passé par Dejan Lovren a fait taire toutes les critiques, y compris celles sur les polémiques extra-sportives post Coupe du monde. Pendant la décennie passée en grande partie en Premier League, Dejan Lovren s’est forgé un palmarès et a appris à se battre à chaque instant sur les pelouses anglaises. Ce "fighting spirit" se ressent sur le terrain avec des interventions musclées mais correcte et mettra certainement du temps à prendre totalement possession des joueurs de l’OL.

Néanmoins, hasard ou coïncidence, quand ça va moins bien offensivement, le club lyonnais a retrouvé une certaine assise défensive. Certes, il faut encore un grand Anthony Lopes pour tenir la baraque mais l’ajout de Dejan Lovren se fait déjà sentir. Quand l’OL encaissait près d’1,2 but par match, la moyenne est descendue à 0,5 sur les six matchs disputés avec le Croate (3 buts). L’échantillon n’est pas le même mais cela démontre un progrès rapide dans l’exercice même si le vice-champion du monde 2018 a regretté celui encaissé à Troyes qui a relancé le match après un relâchement suite au but du 2-0 de Rayan Cherki. "C’est toujours fâcheux de prendre un but car c’est mon boulot avec toute l’équipe de ne pas en prendre. On a fait un bon match mais on peut encore faire mieux. Quand on parle de la défense c’est le travail de toute l’équipe."

Diomandé bonifié par l’arrivée de Lovren

En l’espace d’un mois, Dejan Lovren a endossé le costume qu’aurait dû revenir à Jérôme Boateng lors de son arrivée à en septembre 2021. La connaissance de la Ligue 1 et de la langue de Molière ont certes facilité l’acclimatation de Lovren dans le groupe. Néanmoins, il n’y a qu’à voir ses prises de paroles après pratiquement chaque but lyonnais inscrit pour comprendre qu’il a ce rôle de leader dans le sang. Laurent Blanc s’en félicite, conscient que l’expérience et le vécu du Croate vont servir au développement de Castello Lukeba et même Sinaly Diomandé. Ce dernier enchaîne d’ailleurs aux côtés de Lovren (4 matchs de suite) et monte en puissance, retrouvant petit à petit le niveau qui était le sien à ses débuts sous Rudi Garcia. Si la doublette Lovren - Lukeba est vouée à être titulaire, Laurent Blanc ne peut que se satisfaire de voir l’international ivoirien progresser. "Il me dirige beaucoup, il communique. C'est un garçon de caractère et jouer à côté de lui, c'est quelque chose de bien, nous avait confié l’Eléphant après le nul contre Brest. J'apprends aussi beaucoup avec lui."

Ayant connu la pression "d’être un jeune joueur dans un grand club comme l’OL", Dejan Lovren sait de quoi il parle. Les jeunes ont donc appris à l’écouter depuis un mois "même s’ils me regardent différemment comme s’ils avaient peur (rires)". Avec Lovren, Laurent Blanc a ajouté une nouvelle pièce d’expérience à son échiquier encore très vert. "Je suis là pour aider l’équipe. Je serai un leader avec Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Anthony Lopes. Ils ont beaucoup d’expérience et je ne suis pas seul ici." Il n’a certes plus son coup de rein d’il y a dix ans mais le défenseur croate la joue à l’expérience dans le placement, l’anticipation et vient compléter une colonne vertébrale qui doit permettre à l’OL de remonter au classement. En s’appuyant sur une base solide derrière, les chances de l’emporter sont plus nombreuses.