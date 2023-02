Une semaine à l’accent Ch’ti attend l’OL

Maxence Caqueret et Facundo Medina lors du match Lens – OL en octobre 2022 (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Un brin relancé après sa semaine à sept points, l’OL attaque une nouvelle semaine toute aussi décisive. Entre Lille mercredi en Coupe de France et Lens dimanche, les Lyonnais peuvent rendre excitante une deuxième partie de saison.

Tout va très vite dans le football. Après cette semaine à trois matchs qui vient de se terminer, on ne peut pas dire que l’OL s’est complètement relancé mais a au moins eu le mérite de maintenir cet espoir. Celui de Jean-Michel Aulas d’être européen à la fin de la saison. Toujours 9es de Ligue 1, les Lyonnais sont encore à huit points de la Ligue Europe Conférence et 12 de la Ligue Europa. Un sacré écart qui rend encore plus frustrant le nul contre Brest et qu’il sera dur de combler mais Laurent Blanc espère toujours qu’une dynamique positive de résultats peut inverser la tendance dans les têtes et au niveau comptable. Pour ce rêve européen, le club lyonnais attaque certainement une semaine des plus charnières.

Une semaine pour continuer d'y croire

Si l’Europe semble difficile à aller chercher en Ligue 1, l’OL peut toujours espérer y parvenir avec la Coupe de France. Qualifié pour les 8es de finale, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ne sont plus qu’à quatre marches d’y parvenir. Pas les plus faciles d’autant plus que Lille vient poser ses valises mercredi (18h15) pour une place dans le top 8 de la compétition. Une mise en bouche à l’accent nordiste dans cette semaine "100% Ch'ti" entre Rhône et Saône. Après Lille, c’est en effet Lens qui va débarquer au Parc OL dimanche soir (20h45). Un choc face au 3e de Ligue 1 qui reste sur trois matchs sans victoire et qui pourrait alors vraiment relancer l’OL. En raison de sa première partie de saison, chaque semaine est charnière à Lyon mais celle-ci pourrait permettre de rendre excitant les quatre derniers mois de la saison.