Aulas, Blanc, OL, Cheyrou, supporters : votre avis nous intéresse

Deux jours après la victoire contre Troyes, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour ce lundi (18h). Parmi les thèmes abordés, la conférence de presse de Jean-Michel Aulas en compagnie de Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou mais aussi le rassemblement à venir des supporters avant OL - Lens dimanche.

Sept points sur neuf possibles. L’OL n’a pas réussi le triplé parfait la semaine dernière mais est au moins resté invaincu avec deux déplacements en trois matchs. Toujours à bonne distance de l’Europe (8 points), le club lyonnais continue malgré tout de s’accrocher à cet espoir d’Europe comme l’a confirmé Jean-Michel Aulas en conférence de presse. Ce lundi, dans votre émission "Tant qu’il y aura des Gones", l’équipe de TKYDG reviendra d’ailleurs dans les grandes largeurs sur la prise de parole du président lyonnais ainsi que celle de Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot. Le triumvirat lyonnais a fait le bilan du mercato hivernal avec la volonté de faire le ménage de l'effectif au niveau de la mentalité et de l'état d'esprit affiché durant la première partie de saison.

Vos serviteurs du lundi reviendront bien évidemment sur la victoire à Troyes et sur le programme alléchant et en même temps compliqué qui attend les Lyonnais cette semaine. En l’espace de quatre jours, l’OL recevra Lille en Coupe de France mercredi (18h15) et Lens, le dimanche 12 février (20h45). Une rencontre qui sera marquée par des manifestations en avant-match à l’initiative des Bad Gones et Lyon 1950. Les deux groupes de supporters, représentés ce lundi sur le plateau de TKYDG, réclament "une restructuration générale du pôle sportif".

Vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur d'autres thèmes dans l'espace dédié aux commentaires.

Ce numéro TKYDG sera diffusé en direct sur nos plateformes lundi dès 18h sur Youtube, Facebook, Twitch, Twitter , Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.