Quelles ambitions pour l'OL dans les saisons à venir ? Aulas répond

10e de la Ligue 1, l'OL est très, très loin des ambitions européennes affichées en début de saison. Malgré tout, Jean-Michel Aulas reste certain d'être celui qu'il faut pour redresser la barre dans les années à venir.

Après la 8e place en 2022, l'OL fera-t-il moins bien en 2023. La réponse est prévue pour le mois de juin, mais il est aussi possible qu'elle intervienne plus tôt si Laurent Blanc et son groupe ne réussissent pas à enchaîner une série de bons résultats. En attendant, Jean-Michel Aulas a livré son discours habituel vendredi, se voulant positif pour la suite.

Le président de l'Olympique lyonnais a évoqué une nouvelle période de trois saisons, qui correspond à la durée de gouvernance restante pour Aulas à la tête de l'institution. "On vise le haut du championnat de France, et la plus haute place pour un cycle de trois à cinq ans. On va essayer dès cette année de retourner en coupe d'Europe, même si c'est un peu difficile en ce moment. Nous préparerons le prochain exercice pour aller en Ligue des champions", a-t-il affirmé.

"Je tiens la barre très fort"

Au sujet de cette phase délicate, le patron rhodanien ajoute. "On parle d'une 10e place à l'instant T qui n'est pas satisfaisante [...] Il arrive dans le cycle d'un club comme le nôtre d'avoir une mauvaise performance", a-t-il expliqué.

Comme à chaque fois que le bateau tangue, Aulas a assuré qu'il était l'homme de la situation. "Pourquoi on aurait réussi pendant 25 ans à faire en sorte d'être tout en haut, et on serait devenus bêtes d'un coup ? Je tiens la barre très fort, j'ai la certitude de faire du bon travail et de pouvoir relancer le club, ce qui pourrait ne pas être le cas d'autres personnes amenées à le faire à ma place, a-t-il rétorqué. J'ai fait des mauvais choix, mais qui mieux que moi peut savoir ce qu'il faut faire pour que l'OL retrouve le plus haut niveau ?" Chacun aura sa réponse à cette question.