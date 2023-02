OL : Aulas tend la main à Juninho

En marge de la présentation des recrues du mercato hivernal, Jean-Michel Aulas a fait savoir qu’il était prêt à revoir Juninho.

Dans les colonnes du Monde puis à l’issue du match à Ajaccio (0-2), Jean-Michel Aulas s’en était pris à Juninho. Une sortie médiatique malvenue qui a provoqué le courroux des supporters de l’OL. Interrogé, ce vendredi, afin de savoir s’il regrettait ses propos, le président lyonnais a fait acte de contrition. "Juninho était mon idole en tant que joueur. Et il y en a eu d’autres. J’ai été ébloui comme le sont les supporters encore aujourd’hui par ce qu’il avait fait sur le terrain, a indiqué JMA. Au lieu de confier un équipement de footballeur hors norme, je lui ai confié un équipement de type costume-cravate de directeur sportif. Force est de constater qu’on n’a pas réussi ensemble." Et de poursuivre : "Comme lui, je me remets en cause. Car je l’ai choisi mais il n’empêche quand c'est son anniversaire, je lui souhaite. Quand je revois les matchs de l’époque, je suis aussi ébloui. Mais cet éblouissement m’a peut-être fait faire des bêtises."

«Qu’il vienne, qu’on déjeune ensemble »

Certes mais les deux hommes peuvent-il enterrer la hache de guerre ? "Il y a un abîme entre la réalité des faits et la perception des gens. Moi, Juninho je lui ai souhaité un joyeux Noël, de bonnes fêtes pour lui et sa famille. Il est le bienvenu, qu’il vienne, qu’on déjeune ensemble. Si RMC (Juninho est consultant pour la station de radio) veut être le parrain des retrouvailles, il n'y a aucun problème, a confié Jean-Michel Aulas. On n’enlèvera jamais à Juni ce qu’il a été : un très grand joueur. Vous savez dans les conditions dans lesquelles, on est allés le rechercher. J’ai vécu avec Juni des expériences... il s’en souviendra. Quand il a fallu le chercher au Brésil, il était le premier joueur à avoir rompu son contrat à temps, il était passé par tous les tribunaux. Il a fallu que je l’embauche à l’époque alors qu’il était dans des conditions juridiques qui étaient incroyables au niveau du Brésil. Cela crée des liens."

Jean-Michel Aulas semble donc être prêt à faire le premier pas. "C’est pour ça que la confiance était totale et, si demain, elle peut être à nouveau totale, elle le sera, a ajouté Jean-Michel Aulas. Il ne répond pas mais je n’ai pas réessayé dernièrement de le joindre. S’il y a une forte volonté de pouvoir le contacter, on le fera bien volontiers." Reste désormais à connaître la position de Juninho.