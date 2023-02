Bruno Cheyrou, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot en conférence de presse (crédit : David Hernandez)

A la recherche d’un milieu de terrain, l’OL avait activé plusieurs pistes avec la cellule de recrutement. Seulement, elles sont mort-nées après la volonté de John Textor de faire venir Joao Gomes.

Premier échec dans la cohabitation Jean-Michel Aulas - John Textor ? C’est à demi-mot ce qu’a laissé entendre le président lyonnais ce vendredi au moment de parler de l’échec du recrutement d’un milieu de terrain défensif. Si ce renfort n’était pas une priorité au moment de l’ouverture du mercato hivernal, étant devenu une demande de Laurent Blanc "à partir du 10 janvier" d’après Vincent Ponsot, il est devenu le symbole d’échec du mercato lyonnais. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir multiplié les pistes notamment dans la dernière ligne droite mais sans réussir à convaincre ou à trouver d’accord à temps comme avec Pathé Ciss.

"À l'époque, Laurent (Blanc) souhaitait essentiellement un défenseur central. Ensuite il s'est rendu compte d'autres besoins, et notamment d'un numéro 6, a déclaré le président lyonnais. Bruno (Cheyrou) a pris des contacts qui étaient sur le point d'aboutir, quand on nous a proposé de repartir sur une solution brésilienne, avec Joao Gomes, qui avait déjà donné son accord à un autre club (Wolverhampton). Comme cela ne s'est pas fait, les autres joueurs pressentis l'ont plus ou moins bien pris..."

A courir plusieurs lièvres à la fois...

Ayant lancé des opérations notamment du côté d’Ellyes Skhiri, la cellule de recrutement dirigée par Bruno Cheyrou a donc été obligée de se concentrer sur un joueur qui n’avait pas pour ambition de rejoindre Lyon. Bruno Cheyrou s’est lui-même rendu au Brésil pour le convaincre tandis que John Textor, qui aurait donc fait le forcing pour arracher le milieu de Flamengo, s’est pris une porte et aurait donc retardé des dossiers désormais voués à l’échec comme l’a sous-entendu Jean-Michel Aulas. "Notre mercato d'hiver est réussi à un joueur près. Si dans certains cas, l'alliance avec le Brésil a été positive, elle a plutôt contribué à faire attendre les autres, dans ce cas-là, et à aboutir à un échec."

Entre Textor et Aulas, l’heure est encore à accorder les violons. Ils ont désormais six mois pour se mettre sur la même longueur d’ondes pour le prochain mercato.