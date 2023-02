OL : Ellie Carpenter fait son retour dans le groupe à Rodez

Victime d’une rupture des ligaments en mai dernier, Ellie Carpenter est enfin de retour. Une semaine après avoir repris l’entraînement avec contact, l’Australienne est convoquée pour le déplacement à Rodez.

Son sourire communicatif va désormais inonder le vestiaire lyonnais même lors des jours de match. Huit mois après avoir été victime d’une rupture des ligaments croisés en finale de la Ligue des champions, Ellie Carpenter est de nouveau disponible pour disputer un match avec l’OL. Lors de la dernière journée, Sonia Bompastor avait laissé entendre que la latérale droite n’avait repris l’entraînement avec contact que depuis une semaine et qu’il fallait attendre encore un peu. L’attente a assez duré puisque l’Australienne a été convoquée dans le groupe de 18 joueuses faisant le déplacement pour Rodez, samedi.

Retour de Bruun et Majri

C’est une bonne nouvelle pour les Fenottes et pour Sonia Bompastor qui va enfin pouvoir compter sur une latérale de métier, bien qu’il va falloir du temps pour qu’elle puisse retrouver du rythme après autant d’absence et qu'Alice Sombath a été à son avantage durant l'intérim. Carpenter de retour, l’OL devra toujours se passer de Melvine Malard et Eugénie Le Sommer, touchées physiquement ces dernières semaines. Amandine Henry sera également absente de ce déplacement à Rodez, étant malade. Laissée de côté pour le match de Coupe de France à cause du nombre limité de places dans le groupe, Amel Majri est elle bien présente.

Le groupe retenu à Rodez : Endler, Holmgren - Carpenter, Cayman, Gilles, Morroni, Renard, Sombath - Benyahia, Däbritz, Damaris, Horan, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Bruun, Cascarino