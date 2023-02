OL : Bruno Cheyrou répond aux critiques sur le mercato

Dans le viseur concernant le mercato hivernal de l’OL, Bruno Cheyrou est revenu sur les critiques. S’il les accepte concernant le sportif avec un classement pas à la hauteur, le chef de la cellule de recrutement estime que le club a plutôt fait des bons choix sur ces cibles.

Il n’était pas vraiment en odeur de sainteté depuis son arrivée à l’OL en 2020 et ce n’est pas le départ de Juninho et sa promotion à la tête de la cellule du recrutement qui lui a fait gagner en popularité. Il existe clairement une défiance des supporters vis-à-vis de Bruno Cheyrou et le mercato hivernal n’a rien arrangé. L’échec du recrutement d’un milieu défensif lui a été mis sur le dos, tout comme celle d’une politique de recrutement bancale. Présent en conférence de presse aux côtés de Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou a forcément été interrogé sur ces critiques qu’elles soient sur les réseaux sociaux ou au Parc OL à l’image des "Cheyrou démission" entendus mercredi à la fin du match contre Brest.

"Si je dois me justifier sur toutes les rumeurs ou les pistes qu’on étudie ou sur tout le travail qu’on fait, on ne va pas s’en sortir. Après, il y a peut-être une communication différente à avoir pour montrer comment on travaille, être un peu plus ouvert même si le recrutement reste un milieu assez confidentiel, a déclaré le patron de la cellule du recrutement. Je veux bien être responsable de beaucoup de choses mais ça ne fait qu’une petite année que je ne suis revenu au recrutement des garçons donc je ne peux pas être accusé de tous les maux. Sur les joueurs arrivées, on pourra se rendre compte que la liste n’est pas si mauvaise que ça mais ce sont les bons résultats qui valideront le recrutement."

"J'ai encore beaucoup de forces à donner"

Face à la fronde d’une partie des supporters, le trio Aulas - Ponsot - Cheyrou a été appelé à la démission. Est-ce quelque chose à laquelle celui qui est pressenti pour être nommé directeur sportif a-t-il pensé ? Comme son président, Bruno Cheyrou tient fort la barre et ne compte pas rendre son tablier de si tôt. "Je n’étais pas insensible, après si je commence à écouter tout ce qui se dit, qu’est-ce que je dois faire ? Je dois m’arrêter, m’en aller ou abandonner ? Ce n’est pas le but, bien au contraire. J’ai la confiance du président du club et c’est le plus important. J’ai encore beaucoup d’énergie, beaucoup d’espoir, beaucoup de force à donner et ce qui m’a ennuyé ce sont pas mal de désinformations qui ont pu troubler la sérénité dans laquelle on essayait de travailler."

Conscient que l’OL "n’est pas à sa place avec cette 10e place", Bruno Cheyrou estime que la roue va tourner dans ce cycle de trois ans que s’est fixée la direction sportive. Reste que les supporters comme lui veulent désormais des actes. Ce n’est qu’à la fin du bal qu’on paye les musiciens et à l’OL, l’heure n’est plus à jouer de la flûte.