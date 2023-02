OL : Lacazette n’a jamais eu d’explication pour l’équipe de France

Plus appelé depuis novembre 2017, Alexandre Lacazette n’a pas eu la carrière internationale espérée. L’attaquant de l’OL assure n’avoir jamais eu de réelles explications.

C’est un rendez-vous manqué. C’est un peu l’histoire entre les attaquants formés à l’OL et l’équipe de France. Comme Karim Benzema, certes presque 100 sélections, Alexandre Lacazette n’a pas connu le parcours qu’on aurait pu lui prédire avec les Bleus. A son avantage avec l’OL depuis ses débuts professionnels, l’attaquant avait malgré tout du mal à marquer des points dans l’esprit de Didier Deschamps. Ayant connu sa première cape en juin 2013 lors d’une tournée sud-américaine qui a tourné au fiasco, Lacazette en avait en partie payé les pots cassés, loupant par la même occasion le Mondial 2014.

Pour connaitre sa 3e sélection, il avait dû attendre septembre de cette même année, enchaînant ensuite quatre rassemblements sur sept. De nouveau laissé de côté à l’aube de l’Euro 2016 à la maison par le sélectionneur, il avait ensuite enchaîné six sélections en quatre mois à l’été 2017 avec comme point d’orgue ce doublé contre l’Allemagne en amical. Deux réalisations qui devaient lancer sa carrière internationale quelques mois après son départ de l’OL et avec la Coupe du monde 2018 six mois après.

Jamais de discussions avec Deschamps

Finalement, ce match référence restera sa dernière sélection avec les Bleus. En dedans depuis à Arsenal, Alexandre Lacazette a vu la concurrence se faire plus nombreuse mais assure n’avoir jamais eu d’explication de la part du sélectionneur toutes ces années. "Je crois qu’en mars (2018, ndlr), il y a une convocation mais je suis blessé, avoue-t-il dans So Foot. Après, j’ai un mauvais pressentiment. Je l’apprends comme tout le monde, je n’ai pas reçu d’appel particulier. Parce qu’il (Deschamps) a préféré d’autres joueurs ? Je préfère en rester à cette conclusion."

Il y a quelques semaines, il avait préféré botter en touche concernant un avenir en tricolore, bien qu’il se soit fait une raison.