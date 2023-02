OL : Laurent Blanc n’a pas encore trouvé la recette miracle

Sur le banc de l’OL depuis quatre mois, Laurent Blanc fait du surplace. Suite au nul contre Brest, l’entraîneur lyonnais affiche le plus faible nombre de points après 11 matchs depuis 2000.

La cour des miracles n’existe pas vraiment dans la vie réelle et encore moins à l’OL. Après dix journées, la direction lyonnais avait fait le choix de laisser Peter Bosz sur le côté de la route et avait misé sur Laurent Blanc. Son pedigree, sa stature devaient permettre de créer un électrochoc à un groupe en dedans et ramener l’OL en haut. Après cinq matchs dans l’urgence, la préparation hivernale devait inverser cette tendance. Finalement, les problèmes sont toujours les mêmes avec deux victoires en six matchs depuis la reprise. Dixième à égale distance de l’Europe et de la relégation, l’OL est clairement dans le ventre mou et la patte Blanc n’a pas fonctionné.

15 points en 11 journées

Ayant désormais disputé onze rencontres en Ligue 1, Laurent Blanc ne s’attendait peut-être pas à un chantier aussi grand en disant oui à Jean-Michel Aulas. Devant faire face à un groupe en perte de vitesse et composer avec des jeunes joueurs dont il n’a pas forcément l’habitude depuis ses débuts comme coach, Blanc ronronne comme son équipe. S’il est encore épargné malgré quelques choix contestés, le Cévenol affiche le pire bilan pour un entraîneur lyonnais au 21e siècle après onze matchs dirigés en championnat. Sylvinho n’a certes pas eu cette chance mais avec seulement 15 points en 11 rencontres, Laurent Blanc rejoint le total de Jacques Santini à ses débuts à l’OL en 2000. On connait la suite même si aujourd’hui ce scénario semble bien loin.