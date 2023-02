OL - Mercato : Romain Faivre "avait besoin de retrouver du plaisir"

Parti pendant six mois à Lorient, Romain Faivre espère retrouver du temps de jeu. Le joueur offensif avait perdu la notion de plaisir à l’OL malgré la présence de Laurent Blanc.

Il est peut-être bien la représentation même de ces "joueurs malheureux" mis en avant par Laurent Blanc il y a deux semaines. Arrivé il y a tout juste un an à l’OL, Romain Faivre n’a pas réussi à se fondre totalement dans la masse et a, comme beaucoup, subi l’environnement lyonnais de ces derniers mois. Après un doublé contre Lorient quelques semaines après son arrivée, Faivre est entré dans le rang et n’a pas eu l’impact que pouvaient laisser espérer les 18 millions d’euros mis sur la table.

Plus en confiance à l’OL, Romain Faivre a donc demandé à partir cet hiver. Après avoir espéré un transfert, le club lyonnais a accepté de laisser partir l’ancien Brestois pour six mois en prêt à Lorient. "J’avais besoin d’aller ailleurs pour retrouver du plaisir et du temps de jeu (3 titularisations depuis le début de la saison). Et re-montrer qui je suis, a avoué le joueur dans une interview à Ouest-France. Je voulais rester en France. Quand j’ai su que Lorient me voulait, après un coup de fil d’Aziz (Mady-Mogne, coordinateur sportif de Lorient) à mes agents début janvier, je n’ai pas hésité. J’ai ensuite eu Aziz et le coach (Régis Le Bris) plusieurs fois au téléphone, leur discours m’a plu."

"Blanc m'aimait beaucoup"

Entré pour la première fois en jeu mercredi dans la défaite lorientaise contre Reims, Romain Faivre espère retrouver la confiance. Une confiance personnelle puisqu’à Lyon, il avait celle de Laurent Blanc. L’entraîneur lyonnais n’avait pas manqué de dire qu’il appréciait le profil de l’ancien Monégasque, une version confirmée par le principal intéressé qui assure que "l'OL voulait que je reste, le coach (Laurent Blanc) a dit qu’il m’aimait beaucoup. Mais c’était compliqué à l’OL."

Parti se refaire une santé, Romain Faivre sera de retour à Lyon dans six mois. Avec pourquoi pas l’ambition de reprendre le fil de son histoire entre Rhône et Saône et ne pas être un échec sportif et financier.