Faisant preuve d’une certaine transparence concernant le mercato hivernal de l’OL, Laurent Blanc a confirmé le mal-être de Romain Faivre. Un an après son arrivée, le joueur offensif a demandé à partir.

C’est un franc parler qui est assez rare quand il s’agit de parler de mercato et encore plus d’un joueur sur le départ. Ces derniers jours, le cas de Romain Faivre a occupé une grande partie de l’actualité mercato à l’OL. Non-retenu contre Strasbourg, le joueur offensif est annoncé du côté de Lorient ou encore de Lille dans les prochains jours. Présent aux entraînements collectifs, Faivre est bien sur le départ comme l’a confirmé Laurent Blanc ce vendredi en conférence de presse.

"J’ai discuté avec des joueurs et je n’ai aucun problème avec la situation. J’ai discuté avec Romain Faivre et c’est un joueur que j’adore mais il veut partir, a déclaré le coach lyonnais. Il n’est pas heureux à Lyon donc il faut trouver une solution mais c’est dur parce qu’il y a un contrat, un club qui a misé beaucoup sur Romain. Dans la réflexion, ce n’est pas si simple donc c’est une période un peu casse-tête."

Blanc "a essayé de relancer" Faivre

N’ayant pas hésité à répéter à plusieurs reprises aimer le style de l’ancien Brestois, Laurent Blanc s’est malgré tout fait une raison. Il a bien tenté d’inverser la tendance mais le mal semble bien plus profond chez Romain Faivre, pas épanoui entre Rhône et Saône un an après son arrivée. "C’est difficile de retenir un joueur qui n’est pas heureux à Lyon mais ça ne date pas de mon arrivée. Ca ne fait que trois mois que je suis ici, Romain est là depuis un an. On peut changer les choses mais ça demande beaucoup d’énergie et il faut que les deux parties soient ok pour arriver à trouver quelque chose. Si l’envie n’est pas là, comment on fait ? J’ai essayé de le relancer mais il n’est pas le seul joueur dans l’effectif."

Entre l’OL et Romain Faivre, l’aventure semble terminée. Reste à savoir si ce sera définitivement ou un simple au revoir. Au sein du club lyonnais, un transfert pour récupérer une partie de la mise dépensée il y a douze mois est souhaitée.