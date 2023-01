OL : Laurent Blanc fait à peine mieux que Sylvinho pour ses débuts

Arrivé sur le banc de l’OL il y a trois mois, Laurent Blanc a bouclé cette mi-saison avec une défaite. La quatrième depuis qu’il a pris en charge l’effectif lyonnais il y a neuf matchs.

Le discours n’a pas été fataliste mais il s’est au moins voulu lucide. En se présentant sur la pelouse du Parc OL pour répondre aux journalistes suite aux incidents observés dans les coursives du stade avec les supporters, Laurent Blanc n’a pas voulu tirer sur l’ambulance. Néanmoins, l’entraîneur de l’OL est au moins conscient que les semaines qui arrivent ne vont pas être plus faciles à vivre que celles vécues depuis trois mois et sa prise de fonction. "Si on en est là, c’est de notre faute et il faut l’assumer et tout ce qui va avec. On sait qu’il va y avoir des turbulences et il faut l’assumer et être conscient que ceux qui permettront au club de sortir de cette situation, ce seront les joueurs, le staff technique, ceux qui sont sur le terrain." Le discours est semblable à celui prononcé à la veille du match contre Strasbourg mais peut-il en être autrement ? L’OL ne donne aucun signe d’amélioration, si ce n’est sur le plan physique, et la patte Laurent Blanc se fait attendre.

Blanc avait-il vraiment conscience du chantier lyonnais ?

En débarquant, le Cévenol savait qu’il ne résoudrait pas tout en un coup de baguette mais avait-il vraiment conscience du chantier ? Pas sûr. En tout cas, l’OL a bouclé cette mi-saison sur un huitième revers, le quatrième sous Blanc. Arrivé en octobre, l’entraîneur lyonnais n’a pas eu l’effet électrochoc voulu sur les joueurs et présente un faible bilan après neuf rencontres. Quand Peter Bosz avait récolté 14 points en 10 matchs en début de campagne, Blanc est sur la même lignée avec 11 points. Lui qui était habitué à tout gagner avec Bordeaux et le PSG apprend désormais à ne pas perdre. Après neuf matchs, seul Sylvinho avait fait moins bien (9 points) pour ses débuts au 21e siècle et s’était vu montrer la sortie. Ça n’arrivera pas pour Blanc mais le problème se situe peut-être bien ailleurs à l’OL.