OL - Mercato : John Textor a un joueur dans son viseur

Pendant encore 15 jours, le mercato va battre son plein. Du côté de l'OL, John Textor a confié avoir une piste dans le viseur, un joueur validé par Laurent Blanc et Bruno Cheyrou.

Pour l'heure, les deux transactions du mercato d'hiver à l'OL sont la venue de Dejan Lovren et le prêt de Florent Sanchez. Mais l'Olympique lyonnais, à la traine en championnat, ne devrait pas en rester là, en tout cas à en croire le discours des dirigeants. Après Jean-Michel Aulas samedi soir, qui affirmait qu'il y aurait "un mouvement significatif d'ici à la fin du mois de janvier", c'est au tour de John Textor d'évoquer le marché des transferts.

Il pourrait aller voir ce joueur

Le nouveau propriétaire du club rhodanien a expliqué à L'Equipe qu'un footballeur était actuellement la cible des dirigeants de l'OL. "Il y a un joueur que j'aimerais beaucoup faire venir et que Laurent Blanc et Bruno Cheyrou ont identifié depuis longtemps, a-t-il glissé. Il est possible que j'aille le voir, parce que je pense que la démarche de me déplacer peut compter pour le convaincre."