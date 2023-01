Après OL - Strasbourg, une personne a été arrêtée

Certains supporters de l’OL ont essayé de pénétrer sur la pelouse lors du match face à Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La fin de match entre l'OL et Strasbourg a été particulièrement tendue, avec des supporteurs lyonnais voulant pénétrer sur la pelouse. Un individu a été interpellé et placé en garde à vue pour jets de projectiles.

Le grondement des supporteurs s'est fait entendre samedi soir après OL - Strasbourg, mais le pire a été évité. Les CRS et les stadiers ont empêché certains des fans les plus en colère du virage nord d'envahir la pelouse à l'issue de la défaite rhodanienne (1-2). Toutefois, les forces de l'ordre ont tout de même dû interpeller une personne selon Le Progrès.

Une enquête est en cours

L'individu est suspecté de jets de projectiles et a été placé en garde à vue. Ce ne sera peut-être pas la dernière arrestation dans cette histoire. D'autres poursuites pourraient intervenir à l'issue de l'enquête actuellement en cours. Celle-ci se basera notamment sur la vidéosurveillance.

Pour rappel, outre cette tentative d'envahissement de terrain avortée, une dizaine d'autres fauteurs de troubles ont essayé d'entrer dans les coursives via une voie entre les parkings P3 et P5. Les CRS ont alors fait usage de gaz lacrymogène et de bombes au poivre pour disperser ce groupe.