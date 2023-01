L’OL et la cruciale question du mercato d’hiver

Dans une situation très délicate en Ligue 1, l’OL cherche des solutions pour redresser la pente. Le mercato hivernal pourrait en faire partie, même s’il ne bouleversera pas l’effectif lyonnais.

Nous voilà entrés dans la dernière quinzaine de janvier. Cela signifie que les jours sont comptés désormais pour recruter lors du mercato hivernal. Pour l’heure, l’OL s’est montré un peu actif en bougeant ses pions avec l’arrivée de Dejan Lovren. Dans le sens des départs, il a trouvé un prêt aux Pays-Bas pour Florent Sanchez. Pour une équipe 9e de Ligue 1 et malade, cela semble peu, mais de toute manière, il est visiblement acté que le club ne fera pas de folie sur les deux prochaines semaines.

Laurent Blanc l’a bien compris et cela transpire dans son discours. Son effectif ne variera pas beaucoup d’ici au 1er février. “Il va être important dans les jours à venir de faire comprendre à ce groupe-là que 85 à 90 % des joueurs vont finir la saison. Et si des éléments peuvent nous amener des choses dans l'état d'esprit, dans la qualité de jeu, car c'est aussi ça le foot, ils sont les bienvenus, a-t-il confié après la déroute strasbourgeoise (1-2). On en a besoin je pense. Il faut être prêt, costaud dans les semaines à venir puisque cette situation ne va pas durer que quelques jours. On va essayer d’améliorer les choses, d’améliorer l’équipe, en sachant que la fenêtre est déjà bien entamée et se referme le 31.”

L'OL doit-il impérativement recruter ?

Dès lors, est-il vraiment nécessaire de recruter cet hiver, d’autant plus que le classement et les perspectives de l’Olympique lyonnais pour l’instant n’aideront pas à attirer des footballeurs de calibre Ligue des champions. Nous vous avons posé la question sur nos différentes plateformes afin de recueillir votre opinion sur le sujet.

Une réponse est apparue un peu plus régulièrement que la moyenne à ce sujet, celle de ne pas bouger sur cette fin du mois de janvier. “Ne recruter personne serait le mieux. Sauvons ce qui peut être sauvé cette saison et commençons à préparer le futur. On traine déjà assez de flops dans l'effectif pour en ajouter d'autres”, a affirmé David sur Twitter.

Vav, fidèle lecteur de notre site Olympique-et-Lyonnais.com, est du même avis. “Selon moi, la priorité n’est pas de recruter. Parce qu’on n’arrivera pas à attirer les joueurs aux qualités nécessaires, sauf à mettre encore plus le bazar dans la grille salariale (à éviter absolument, on surpaye déjà tellement). Il faut dégraisser l’effectif pour alléger les finances et le groupe, a-t-il estimé. Il faut également faire le ménage à la direction.”

La direction de l'OL remise en question

Les dirigeants. Leur nom revient assez souvent dans les commentaires. Pour certains supporteurs comme Jérémy Bonnaure, il est impératif que “John Textor amène enfin un renouveau.” Il poursuit son explication sur Facebook. “Depuis que le club a décidé de changer de stratégie économique, qui pourtant l'avait érigé au sommet du football hexagonal, tout va de mal en pis. Les déclarations de Jean-Michel Aulas ne sont qu'un exemple du décalage qui se creuse mois après mois, saison après saison, entre la direction et les fans, a-t-il constaté. A avoir privilégié le business au détriment du foot, on se retrouve avec une équipe moribonde et une direction incapable de reconnaître ses erreurs et qui rejette la faute sur les autres.”

Sur le réseau social de l’oiseau bleu, Twittas est en accord avec ces propos. Lui aussi souhaite des changements, mais plutôt dans les bureaux. “Il ne faut recruter personne. La priorité est de restructurer complètement le club, a-t-il proposé. Ça fait des années que des personnes compétentes partent sans être remplacées correctement, que ce soit dans le staff, à la formation, au recrutement, à la direction…”

Des pistes offensives évoquées

D’autres supporteurs pencheraient pour l’arrivée d’une nouvelle recrue. Le nom d’Adem Zorgane (Charleroi) a été cité quelques fois, mais d’autres profils plus offensifs sont apparus au fil des discussions. “Il nous faut un tueur devant les cages pour seconder Alexandre Lacazette. Pourquoi pas Andy Delort qui cherche à partir de Nice, a soumis le dénommé Ro Mano sur Facebook. Même si sa mentalité n'est pas parfaite dans un groupe, il a la grinta et avec des bons ballons, ça fait filoche. Franchement, à la place du Karl Toko-Ekambi de samedi, il n’y a pas photo.”

Un garçon bien connu de la Ligue 1 et de Laurent Blanc a également été évoqué sur notre média. “On parle d’un milieu récupérateur, mais je pense qu'il nous manque un créatif sur un côté, a observé Julisaro. Pourquoi ne pas tente Lucas Moura, libre dans six mois. Il connaît bien l’entraîneur, il ferait du bien à droite et on pourrait repositionner Tetê à gauche.”

L'OL veut s'activer

Bouger ou ne pas bouger sur ce mercato, il semble en tout cas que l’OL ait fait son choix. Après le revers face à Strasbourg samedi, Jean-Michel Aulas a glissé quelques mots sur la stratégie du club. "On prépare des choses pour essayer de redonner une dynamique positive. Il va y avoir un mouvement significatif d'ici à la fin du mois de janvier. On a une marge de manœuvre qui est limitée dans un mercato, a-t-il tout de même prévenu. Nous allons essayer de renverser la tendance. On n’est pas la seule équipe en Europe à avoir ces difficultés, regardez Chelsea…"

Dans L’Equipe, John Textor est lui allé un peu plus loin, indiquant qu’il allait possiblement rencontrer un joueur, un élément qui plaît a priori au coach rhodanien et à Bruno Cheyrou. Complètement dos au mur, l’Olympique lyonnais n’aura pas le droit à l’erreur sur les prochaines semaines, que ce soit sur le plan sportif ou dans les choix de recrutement.