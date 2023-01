Mercato : Quelle sentinelle pour l’OL cet hiver ?

Après avoir recruté un défenseur central expérimenté avec Dejan Lovren, l’OL n’en a pas fini avec son mercato. Le club lyonnais souhaite recruter une sentinelle cet hiver.

Entre la Ligue 1 et la Coupe de France, l’OL va être bien occupé dans ce mois de janvier. Néanmoins, le domaine sportif ne doit pas faire oublier ce qui peut se passer en coulisses avec un mercato hivernal. Laurent Blanc l’attendait pour apporter quelques retouches à son effectif avec notamment un peu plus de concurrence et de l’expérience. Le club lyonnais n’a pas mis longtemps à dégainer avec l’arrivée de Dejan Lovren au lendemain de l’ouverture du marché des transferts.

Le Croate vient apporter tout son vécu dans la défense centrale mais le chantier reste encore grand à l’OL. Plus qu’un latéral droit, la direction lyonnaise est à la recherche d’une sentinelle pour suppléer Corentin Tolisso et apporter une autre solution combinant physique et technique. Déjà cet été, Peter Bosz avait réclamé cette sentinelle et le dossier reste toujours d’actualité. Mais quel profil cibler ?

Adem Zorgane : 23 ans, Charleroi

Ce n’est pas la première fois que le nom de l’international algérien est lié à l’OL. Il faut dire que le milieu avait livré une vraie déclaration d’amour au club lyonnais en février 2022, affirmant "vouloir porter le maillot lyonnais un jour". Le cri du coeur n’avait pas trouvé écho entre Rhône et Saône durant l’été mais Zorgane évolue toujours à Charleroi et continue d’être performant. Pour sa deuxième saison en Jupiler Pro League, l’Algérien a délivré 6 passes en 12 matchs et possède un profil intéressant.

Assez grand, il possède un gros volume de jeu qui lui permet d’accompagner les attaques, avec pour preuve son nombre de passe. S’il a prolongé jusqu’en 2027 durant l’été, Adem Zorgane reste encore un peu sous les radars et a la faculté de pouvoir jouer seul devant la défense ou dans un double pivot. S’il n’a que 23 ans et donc loin de l’expérience souhaitée par Blanc, le natif de Sétif représente un compromis abordable pour l’avenir.

Steven Nzonzi : 34 ans, Al Rayyan

C'est de la fin de carrière, ça vient du Qatar et ça peut donc soulever quelques interrogations. Seulement, évoluant du côté d'Al Rayyan depuis septembre 2021, Nzonzi a déjà été sous les ordres de Laurent Blanc et connait donc le management du Cévenol. Dans cette période d'ajustement qu'est le mercato hivernal, l'ancien Rennais a pour lui de parler français et donc de pouvoir s'intégrer rapidement dans l'effectif.

Il reste également un milieu de terrain avec de l'expérience avec des passages au FC Séville, à l'AS Roma et surtout ce titre de champion du monde en 2018. Longiligne, Steven Nzonzi n'a jamais été un monstre physique mais a toujours été loué pour ses qualités de placement et de relance. Sous contrat pour encore six mois au Qatar, il pourrait bien s'offrir une dernière pige européenne à l'OL. Reste à savoir quelle est sa véritable condition physique après un an et demi au Qatar...

Matheus Uribe : 31 ans, FC Porto

15 rencontres sur 15 avec le club portugais, Matheus Uribe est clairement un cadre du FC Porto. Seulement, son contrat se termine en juin prochain et la tendance venue du Portugal serait que le Colombien ne prolonge pas l'aventure commencée en 2019. A 31 ans, l'international correspond à peu près à ce que l'OL a pu trouver avec Nicolas Tagliafico l'été dernier. Pur milieu central, Uribe a l'expérience (151 matchs avec Porto), la fameuse grinta et hargne sud-américaine et cet état d'esprit qui fait défaut à l'OL dans ce secteur de jeu.

Sans Europe, l'OL peut-il réussir à convaincre un joueur qui joue la Ligue des champions toutes les années ? Ses prétentions salariales auraient d'ailleurs refroidi Porto dans les discussions de prolongations et à l'OL la marge financière reste quand même assez restreinte depuis les arrivées de Lacazette, Tolisso et Lovren. Mais pour convaincre un joueur expérimenté sans Europe, il faut forcément aligner les zéros...

Ellyes Skhiri : 27 ans, Cologne

Comme Uribe, il est pratiquement acté que Skhiri ne prolongera pas avec Cologne qu'il a rejoint en 2019. L'international tunisien, qui reste sur un bon Mondial avec les Aigles de Carthage, a profité de ce séjour en Bundesliga pour goûter à autre chose que la Ligue 1. Néanmoins, ce passif dans le championnat de France avec Montpellier est aujourd'hui un argument de taille dans la quête d'une sentinelle à l'OL. Le milieu connait bien le championnat et ne sera pas surpris par l'intensité sur les pelouses françaises.

Avec six mois de contrat, le chèque demandé par Cologne ne sera pas des plus élevés et à l'heure actuelle c'est clairement un plus. S'il n'a pas vraiment d'expérience européenne avec une simple participation à la Conference League cette saison, Ellyes Skhiri représente un compromis comme l'OL en recherche ces derniers mois. Reste à trouver les arguments pour répondre aux intérêts du Borussia Dortmund et autres écuries anglaises...