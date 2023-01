Mercato : Dejan Lovren revient officiellement à l'OL !

Presque dix ans après son départ, Dejan Lovren revient à l'OL. Le défenseur central croate s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club lyonnais.

Vingt-quatre heures après l'ouverture officielle du mercato hivernal, l'OL tient déjà sa première recrue. Comme avancé depuis quelques jours et même si Laurent Blanc avait maintenu le mystère dimanche, Dejan Lovren fait son retour en terres lyonnaises. Libre en juin 2023 avec le Zenit Saint-Pétersbourg, le défenseur central croate s'est engagé pour deux saisons et demi avec l'Olympique lyonnais. A la recherche d'un renfort d'expérience en défense centrale pour accompagner Castello Lukeba, Blanc a donc déjà une partie de l'échiquier qui se met en place.

102 matchs avec l'OL entre 2010 et 2013

Si l'âge avancé du Croate peut laisser songeur après la mauvaise expérience Jérôme Boateng, Lovren a pour lui de déjà bien connaitre le club lyonnais. C'est sous les couleurs de l'OL qu'il a commencé à se faire un nom sur la scène européenne après une formation du côté du Dynamo Zagreb. Arrivé en janvier 2010 à seulement 21 ans, le vice-champion du monde 2018 avait montré un caractère de guerrier durant ses trois saisons lyonnaises (102 matchs) avec une Coupe de France en 2012 avant de s'envoler vers la Premier League. D'abord à Southampton avant de rejoindre Liverpool où il s'est forgé un sacré palmarès avec un titre de champion d'Angleterre et une Ligue des champions. En Russie ces deux dernières saisons, Dejan Lovren va tenter d'amener un peu plus de sécurité et de caractère à l'arrière-garde lyonnaise.