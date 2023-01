Titulaire pour la 2e fois de suite, Rayan Cherki a tenté d’être le dynamiteur du jeu lyonnais. Malheureusement, ses efforts ont été vains et l’OL a coulé mentalement.

Il y a bien longtemps que ça ne lui était pas arrivé. A son avantage contre Brest, Rayan Cherki profite du changement de système pour enchaîner. Dimanche contre Clermont, il a vécu une 2e titularisation de suite en championnat mais n’a pas réussi à montrer la voie à l’OL. Le jeune Lyonnais a pourtant été l’un des seuls à vouloir apporter une étincelle au jeu rhodanien mis à la différence de Brest, il n’a pas trouvé la faille.

Certaines situations ont été mal jouées comme ce 3 contre 2 en première mi-temps mais voir Cherki enchaîner et être plutôt à son avantage est forcément un bon signe dans le marasme. "J’essaye d’apporter ce que je sais faire au collectif mais ça n’a pas suffi et j’espère qu’on va montrer un autre visage la semaine prochaine, a déclaré le joueur du 18 ans sur OLPlay. C’est dans la tête, même si on est moins, il faut continuer, tenter encore et encore et ne pas lâcher."

Tenter, qu’importe les échecs, Rayan Cherki sait plutôt ce que ça veut dire. Il peut être sous le feu des critiques à cause d’un tempérament plutôt soliste mais a au moins le mérite de casser les codes d’une animation lyonnaise stérile. Forcément "déçu du résultat et du match", Cherki estime que le problème de l’OL est avant tout mental. Quand Laurent Blanc souligne un état d’esprit défaillant, le joueur offensif pointe lui un "manque de hargne, de crocs pour aller arracher des victoires quand c’est plus compliqué. Dans des matchs comme ça, on doit ne pas savoir perdre et rester sur un 0-0 si on ne sait pas gagner."