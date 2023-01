OL - Mercato : Lovren "n’avait pas tout montré" lors de son 1er passage

Au lendemain de l’ouverture du marché des transferts, l’OL tient sa première recrue. Dix ans après son premier passage et une Coupe de France, Dejan Lovren est de retour à Lyon.

Faire du neuf avec du vieux… Pour certains, la politique de recrutement de l’OL manque d’imagination. Après les retours estivaux de Rémy Riou, Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, le club lyonnais est de nouveau allé chercher un ancien de la maison pour signer sa première recrue de l’hiver. Comme attendu, Dejan Lovren fait son retour à l’OL et ce jusqu’en juin 2025. Un renfort d’expérience pour la défense lyonnaise avec un joueur qui connait bien la maison. Passé entre Rhône et Saône entre janvier 2010 et juin 2013, Lovren revient avec un tout autre bagage dix ans plus tard et aussi l’ambition de boucler la boucle à l’OL après un sentiment d’inachevé.

"Je suis très heureux de revenir à l’Olympique Lyonnais. C’est le club qui m’a ouvert les portes du football international, je ne l’oublierai jamais, a déclaré le Croate pour ses premiers mots en tant que nouveau joueur de l’OL. J’ai beaucoup de souvenirs ici, beaucoup de liens aussi, notamment avec le Président Jean Michel Aulas qui m’a toujours soutenu. Je suis parti de Lyon en 2013 avec des regrets car j’avais le sentiment de ne pas avoir tout montré. Je veux prouver à tout le monde quel joueur je suis réellement."

En attendant de savoir si l’international croate sera une bien meilleure pioche que Jérôme Boateng, Dejan Lovren ne sera pas dépaysé à Décines. Il va retrouver Anthony Lopes et Alexandre Lacazette qu’il a déjà côtoyés lors de son premier passage. Avec l’attaquant, ils avaient soulevé la Coupe de France 2012. Plus de dix ans après, elle reste le dernier trophée d'envergure venu garnir la vitrine du club.