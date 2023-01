Anthony Lopes juge la position de l'OL "inacceptable"

Auteur de deux arrêts, Anthony Lopes a évité à l’OL de sombrer plus rapidement. N’ayant finalement pu empêcher la défaite contre Clermont, le portier lyonnais regrette encore et toujours ces montagnes russes.

A chaque fois que le bateau tangue, il est envoyé en première ligne. Avec la situation actuelle de l’OL, Anthony Lopes se retrouve donc souvent devant les micros pour tenter d’apporter une explication aux contreperformances lyonnaises. Et comme souvent le constat est le même avec une "situation d’urgence", "des choses à analyser", l’envie "d’enchaîner les performances positives pour recoller au peloton de tête". Connaissant le personnage, on peut parier que Lopes, auteur de deux arrêts importants pour garder son équipe la tête au-dessus de l'eau, ne ment pas et ne triche pas dans ses paroles. Il ne l’a jamais été et est peut-être celui qui est le plus à même de faire passage un message et de tirer la sonnette d’alarme comme c’est le cas actuellement.

Avec le revers contre Clermont, l’OL pointe toujours à la 8e place et se retrouve à 16 longueurs de Lens, dauphin du PSG, une place que les Lyonnais convoitaient au début de la saison. "Même si on enchaîne deux victoires, la troisième ne vient pas. C’est là où on n’a pas le déclic. Dans ce genre de situation, il va falloir des mecs avec énormément de caractère pour pouvoir remobiliser et relever la tête à tout le monde, a déclaré le portier après la rencontre. Ça ne sert à rien de s’alarmer, car si on continue avec cet état d’esprit et ce que l’on fait, notre saison restera en dent de scie. Et quand on est à l’OL, c’est inacceptable !"

Entre l’histoire du club et la réalité du terrain, l’écart est aujourd’hui abyssal. L’heure n’est pas de vivre dans le passé mais bien dans le présent. Au lendemain de la 17e journée de Ligue 1, l’OL est "dans une situation d’urgence" et à la recherche de leviers qui ne sont toujours pas activés depuis des semaines et des mois dans cet effectif.