OL - Ligue 1 : Laurent Blanc dans la continuité de Peter Bosz

Arrivé en octobre dernier, Laurent Blanc a dirigé sept matchs depuis sa prise de fonction à l’OL. Il a récolté 10 points sur 21 possibles avec une moyenne de 1,42 point par match, soit la même que Peter Bosz.

La lune de miel est terminée depuis longtemps pour Laurent Blanc. Après que son arrivée a laissé espérer une franche remise en question à l’OL, l’entraîneur lyonnais voit depuis maintenant trois mois les maux qui touchent le club ces dernières années. La préparation hivernale d’un mois devait permettre aux Lyonnais de retrouver une dynamique mais celle-ci a volé en éclats dès la deuxième rencontre de la reprise contre Clermont. Abattu après le revers dominical (0-1), Blanc est conscient du chantier qui l’attend même si certains de ses choix sont désormais contestés. La patte Laurent Blanc se fait encore attendre même si physiquement il y a du mieux.

10 points sur 21 possibles depuis son arrivée

Mais c’est bien sur le niveau tactique et comptable que le Cévenol est attendu. Après le pragmatisme du jeu lyonnais à son arrivée, l’envie de voir un jeu plus léché était présent entre Rhône et Saône. L’embellie de Brest a rapidement laissé place aux travers observés en 2022 et après sept matchs dirigés, Blanc n’a récolté que 10 points sur 21 possibles. Avec une moyenne de 1,42 point par match, le coach lyonnais ne fait guère mieux que son prédécesseur Peter Bosz. Le Néerlandais était sur une moyenne semblable (1,4) au début de saison avant de se faire débarquer. Preuve que les maux lyonnais ne sont peut-être pas sur le banc mais bien ailleurs.