Avis de tempête dans le Rhône après OL - Strasbourg

Samedi soir, l’OL a mordu la poussière à domicile contre Strasbourg avant-dernier de Ligue 1 (1-2). La goutte de trop pour les supporters qui ont fini de rendre cette soirée noire en tout point.

S’il avait encore des doutes de savoir où il avait mis les pieds, John Textor a désormais un véritable aperçu de la situation dans laquelle l’OL est enfoncé depuis des mois. Souriant depuis son arrivée entre Rhône et Saône jeudi, le nouvel actionnaire de l’OL avait le masque samedi soir. Il avait pourtant accueilli les joueurs avec un grand sourire à leur arrivée au Parc OL et attendait de voir un spectacle pour sa première officielle depuis sa prise de fonction. Malheureusement, l’Américain n’a pas connu l’ambiance festive qu’il avait pu observer lors de son première venue face au PSG. L’ambiance a été électrique mais dans le mauvais sens du terme.

Avec une deuxième défaite de suite à domicile en Ligue 1, l’OL continue de s’enfoncer sportivement et institutionnellement. Le revers contre Strasbourg (1-2), avant-dernier du championnat au coup d’envoi, a été la goutte de trop pour les supporters. Entre chants hostiles à Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou invités à la démission, tifo avec le retour de la fameuse chèvre de Gerland et banderoles sur l’état actuel du club, les groupes de supporters ont montré leur mécontentement, jusqu’à ce coup de sifflet final où l’envahissement du terrain a été évité de peu par les stadiers et CRS du Parc OL. Comme c’est le cas depuis des mois, Karl Toko-Ekambi a lui été pris en grippe par les supporters et a laissé éclater sa frustration au moment de son remplacement après 55 minutes de jeu.

Textor a eu un aperçu de cette crise

Un coup de pied dans une poubelle qui aura été le souffre douleur d’un joueur qui a déjà eu des antécédents pas si lointains avec les supporters. Quand l’OL a besoin de l’union sacrée, ces images de défiance n’ont pas plu à Jean-Michel Aulas qui, après discussion et réflexion avec John Textor, a décidé de prendre la parole en zone mixte. "Quelques minutes avant le match, avoir cette émotion de pétards, des chocs contre le bus, ce sont des moments émotionnels pour les joueurs et je ne suis pas sûr que ce soit compatible avec un grand match. Ils ont le droit de dire ce qu’ils pensent des joueurs, de l’équipe mais on ne peut pas aller sans arrêt contre ce qui est fait."

S’estimant trahi par les groupes de supporters après les avoir rencontrés un peu plus tôt dans la journée de samedi, le président de l’OL avait la tête des mauvais jours dans les coursives du Parc OL. Pointant du doigt l’attitude des supporters et certains propos envers le duo Ponsot - Cheyrou, le président Aulas a juste eu le temps d’en finir avec son discours que des gaz au poivre ont pris possession des couloirs du stade, obligeant la sécurité à évacuer sur la pelouse déserte du Parc OL les personnes présentes. Néanmoins, cette prise de position du président lyonnais contre certains supporters ne doit pas faire oublier la réalité du terrain.

Ne pas tomber dans le déni du sportif

Oui, certains agissements en tribunes sont condamnables mais viennent traduire la tension qui couvre dans le club depuis des mois et des années. Comme l’a dit Laurent Blanc dans la foulée de son patron, "ils sont en colère parce qu’ils pensent qu’on peut faire beaucoup mieux et ils ont en partie raison." Quand Jean-Michel Aulas assure "ne pas vouloir tirer sur l'alarme" malgré un second revers de suite à la maison, l’entraîneur lyonnais a livré un constat plus lucide sur la situation. Il y a une vraie crise qui s’est installée entre Rhône et Saône avec "des turbulences à venir qu'il faudra assumer" et un club qui doit désormais presque plus regarder derrière lui que devant lui. Les mots sont encore trop lourds et précoces à prononcer mais avec dix points d’avance sur la zone rouge, l’OL est tout aussi proche de jouer le maintien que l’Europe (provisoirement à neuf points) à la mi-saison.

A Saint-Etienne ou Bordeaux, le discours avait été celui de déni, estimant que de tels clubs historiques ne pouvaient descendre. La réalité a été bien différente. L’OL n’en est pas encore à ce point-là mais devrait s’appuyer sur ces exemples pour ne pas refaire les mêmes erreurs. La présence de John Textor pendant trois jours aura certainement eu le mérite de débloquer certaines choses à venir sur l’effectif. Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc ont annoncé "vouloir renforcer le groupe" d’ici au 31 janvier. Il reste 15 jours mais il en faudra bien plus pour redresser cette barre. A la mi-janvier, la température entre Rhône et Saône est au-dessus des normales de saison et ne devrait pas retomber de si tôt. Mais cette semaine avant le 16e de finale de Coupe de France contre Chambéry s’annonce avant tout orageuse du côté de Décines.