Le nouvel actionnaire majoritaire de l'Olympique lyonnais, John Textor n'a pas chômé ce vendredi. L'Américain a déjeuné avec Laurent Blanc et Jean-Michel Aulas. Il a également longuement échangé avec Vincent Ponsot (directeur du football) et Bruno Cheyrou (responsable du recrutement) afin d'évoquer le mercato et les jeunes de l'académie. En fin de journée, John Textor a assisté à l'entraînement et a bien voulu en dire plus sur ses intentions.

Vous voilà enfin à Lyon...

John Textor : C’est très différent de me retrouver ici après tout le temps consacré aux discussions pour mettre sur pied ce partenariat. C’est un très bon sentiment d’être ici sans les banques, sans les avocats. C’est positif de sentir la chaleur de ce projet, de voir les terrains et les infrastructures... C’est un peu un rêve. Le temps est venu de se mettre au travail. On est très content d’être d’ici, on a réussi à boucler avant Noël et on a pris une bonne pause. On est ensemble pour discuter sur le terrain qu’on a à faire.

Qu'avez-vous fait lors de cette première journée lyonnaise ?

On a commencé la journée par une longue discussion avec le département du football et technique. J’aime beaucoup l’ascension des joueurs du bas vers le haut. On a parlé de potentiel, de qui peut apporter et jouer un rôle dans l’équipe première cette saison ou dans les deux années à venir. J’ai toujours bien aimé le processus de la formation, à voir comment elles se mettaient sur pied. Je suis un grand fan de ce qui peut se faire au Portugal avec Benfica ou encore le FC Porto. Je suis convaincu que nous avons la meilleure Académie du monde avec l’OL. Nous avons les moyens de faire beaucoup grâce au centre de formation.

Dans l’équipe professionnelle, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui ont gagné le droit de jouer dans un grand championnat. On pense à Saël Kumbedi qui a 17 ans et qui a parfaitement remplacé Malo Gusto, ici, il y a des jeunes de 19, 20, 21, 22 ans qui ont cette passion et dont on aura besoin pour l’avenir du club mais qui représentent aussi des défis pour le coach qui doit trouver l’équilibre entre l’expérience et la jeunesse dans le groupe pour assurer le futur du club mais aussi des victoires cette saison.

Avant le déjeuner avec Laurent Blanc, on a discuté avec le département football pour voir comment faire passer les jeunes pour intégrer l’effectif et j’ai été très intéressé concernant l’expérience attendue chez les joueurs comme Lovren qui apporte sa connaissance et son expérience. On l’a déjà vu contre Nantes. Il y a d’autres leaders sur le terrain, on voit Tagliafico, Tolisso ou Lacazette. C’est intéressant d’avoir ces discussions sur les opportunités que souhaite Laurent Blanc et qu’il espère obtenir. Je ne suis pas là pour prendre des décisions dès le premier jour. Je suis là pour écouter, entendre et aussi dire que c’était incroyable de se retrouver face à cette légende (Laurent Blanc). Il y a une sorte d’alignement entre le département du football et les autres personnes. On veut renforcer l’équipe, on veut de l’expérience. Je suis là comme un supporter du club, comme un partenaire avec Jean-Michel (Aulas) pour qu’on aille dans la même direction.

Etes-vous surpris par le classement actuel de l'OL ?

Je ne suis pas surpris parce qu’on est à peu près à la même position que la saison dernière. En tant que supporters, je crois qu’on ressent tous une certaine frustration quand on ne repart pas avec les trois points. Il y a eu pas mal de situations inhabituelles mais c’est le football même si je n’utiliserai pas cette excuse à chaque fois. Je pense qu’on est toujours déçu quand on a un groupe talentueux. L’OL a eu l’habitude de gagner des championnats et on fait tout pour y arriver. L’OL a l’habitude d’être en haut du classement et je pense qu’une qualification pour l’Europe est encore possible. Il y a une série de 5-6 matchs contre des équipes de la seconde partie de tableau, il faudra faire le job. On ne peut pas continuer à perdre des points contre ce genre d’équipes. On a un excellent entraîneur, des joueurs de retour après la Coupe du monde ou de blessure, des leaders, on a ces matchs pour faire le job, l’avenir sera passionnant. On peut revenir avec une certaine constance dans le Top 3 mais ce que nous voulons, c’est gagner.

Vous êtes disposé à travailler main dans la main avec Jean-Michel Aulas ?

L’OL est une société cotée en bourse et on prend ça très au sérieux. Même si la presse peut dire des choses qui peuvent être absurdes, on est obligé de garder le silence. C’était compliqué, oui, mais il y avait 13 banques, 47 avocats et ensemble, on a dû régler pas mal de problèmes. Avant de devenir des partenaires, on a dû travailler ensemble, on s’entend très bien, j’ai le plus grand respect pour Jean-Michel Aulas, j’espère apprendre de lui et pouvoir lui apporter quelque chose aussi. Maintenant, passons au football. On a une équipe à améliorer, qui doit grandir. Certains partiront, c’est le football, ceux qui resteront feront tout pour le maillot de l’OL. Dans le football, quand quelqu’un part, on le remplace par quelqu’un de meilleur.