Présent aux côtés de John Textor à la veille du match contre Strasbourg, Jean-Michel Aulas a envoyé un message aux joueurs de l’OL. Face à la situation actuelle, le président attend un sursaut d’orgueil des Lyonnais sur les prochaines rencontres.

Il y avait tout l’état major lyonnais ce vendredi au centre d’entraînement de Décines. Avec l’arrivée entre Rhône et Saône de John Textor depuis jeudi midi, tout le club lyonnais est en ébullition. Les rendez-vous avec le direction sportive se sont enchaînés vendredi matin avec un déjeuner au Parc OL pour connaitre et fixer la ligne directrice de l’avenir à très court terme du groupe de Laurent Blanc. Présent aux côtés de l’Américain pour assister à l’entraînement du jour, Jean-Michel Aulas a assuré que l’OL "acceptera les départs" de joueurs en manque de temps de jeu ou plus vraiment concernés par le projet lyonnais.

S’il n’est pas le seul, le nom de Romain Faivre a été avancé par les journalistes sur place, lui qui est annoncé sur le départ, bien que le président lyonnais a renvoyé la balle auprès de Bruno Cheyrou et même Laurent Blanc. Néanmoins, comme à son habitude, le président Aulas a tiré la sonnette d’alarme. Avec une 8e place actuelle au classement mais surtout des comportements sur le terrain qui interpellent, celui qui est à la présidence depuis 35 ans ne peut accepter cette situation.

Aulas : "Il va falloir rehausser le niveau"

Il n’a d’ailleurs pas manqué d’envoyer un message aux joueurs, qui étaient en train de s’entraîner quelques mètres à côté de lui. Pour remonter au classement et revenir à des objectifs plus en adéquation, l’état d’esprit va devoir évoluer très rapidement. "On sera très vigilant avec John (Textor) sur les matchs à venir sur l’intensité que les joueurs doivent arriver à mettre et faire en sorte que on ne soit pas en termes de résultats inférieur à ce que la qualité de l’équipe doit être. Il va falloir rehausser le niveau et se donner les moyens dans les intentions, le fighting spirit pour arriver à être à notre véritable niveau, a prévenu le président lyonnais. John Textor l’a dit, il y a des infrastructures incroyables, un entraîneur qui a toute l’expérience et les qualités qu’on souhaitait. On a une bonne équipe, qu'on renforcera éventuellement si John est d’accord. Il faut qu’on remonte cet impératif vers le haut pour être digne des supporters qui sont derrière nous depuis le début."

Après Nantes, les supporters ont remis le couvert ce vendredi devant le centre d’entraînement avec une nouvelle banderole lourde de sens : "arrêtez d’être ridicules ou dégagez".