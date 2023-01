OL - FFF : Aulas pas intéressé pour remplacer Le Graët mais...

Alors que la FFF est actuellement en pleine crise institutionnelle, Jean-Michel Aulas a balayé l'idée de devenir président de la Fédération. Il est intéressé par un poste à la direction d'une potentielle future Ligue féminine.

Depuis plusieurs jours, c'est le branle-bas de combat à la FFF, et l'actualité s'est accélérée ces dernières heures. Désormais, Noël Le Graët est mis sur la touche de la présidence de la Fédération, remplacé provisoirement par Philippe Diallo. De passage sur France Info ce jeudi matin, Jean-Michel Aulas a logiquement été interrogé sur son intérêt pour le poste de président de l'institution.

Le dirigeant lyonnais a balayé cette idée, indiquant viser un autre rôle dans les instances. "Dans toutes périodes de transition, on sent qu'il y a des candidats. J'ai été interpelé, j'ai répondu que le seul poste qui m'intéressait était celui de président de la Ligue féminine que nous sommes en train de construire, a-t-il affirmé. Il faut savoir déléguer et donner de son temps dans les sujets prioritaires et pour moi, le développement du foot féminin est à la hauteur de mes ambitions."

"La situation était devenue intenable"

Sur le tremblement de terre qui secoue actuellement la FFF, Jean-Michel Aulas n'a pas souhaité tirer sur l'ambulance. Le patron rhodanien a constaté comme tout le monde que la "situation était devenue intenable pour l'ensemble du foot français, les membres de la Fédération et pour Noël Le Graët", a-t-il déclaré.

Il poursuit. "C'est un homme (Le Graët) tout à fait respectable, jusqu'à ce que ces scandales arrivent par le biais de la parole publique. Le statu quo n'était plus une option. L'image du foot, la crédibilité au niveau des pouvoirs publics étaient en jeu. Il y avait aussi une situation que nous, dirigeants, ne pouvions assumer, a expliqué le président de l'OL. Une procédure administrative a été ouverte par le ministère, c'était difficile d'intervenir de manière plus précise avant la publication de ce rapport. Il fallait faire quelque chose et prendre nos responsabilités. On a fait ce qui permettait de continuer la procédure des inspecteurs et, pour nous, d'exprimer une situation qu'on ne pouvait pas assumer."