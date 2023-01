Coupe Gambardella : l'OL connaîtra son adversaire ce jeudi

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe Gambardella a lieu ce jeudi à midi. Tenant du titre, l'Olympique lyonnais va découvrir son 3e adversaire dans la compétition.

Passé dans la douleur à Nîmes alors qu'il était réduit à 10 (0-1), l'OL poursuit sa route en Coupe Gambardella. Le voilà qualifié pour les 16es de finale d'un tournoi dont il est le tenant du titre. Après avoir éliminé Louhans-Cuiseaux (0-4), les Gones vont disputer leur troisième match dans la compétition. Le tirage au sort aura lieu ce jeudi à midi.

Match le 29 janvier

L'enjeu sera de savoir si l'Olympique lyonnais se déplacera à nouveau pour ce tour, où si pour la première fois, il défiera une formation évoluant en U19 National. Il reste encore du beau monde en course, à l'image de Lille, vainqueur du PSG, ou encore Monaco et Rennes, mais aussi quelques équipes de niveau régional. Un derby contre l'AS Saint-Priest n'est pas non plus à exclure.

Le 16e de finale se jouera le dimanche 29 janvier.