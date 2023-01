Coupe Gambardella : à dix, l’OL se qualifie dans la douleur

Pendant plus d’une demi-heure en infériorité numérique, l’OL a trouvé les ressources mentales pour s’imposer à Nîmes (0-1). La défense du titre continue pour les Lyonnais.

Le climat était délétère ce dimanche après-midi et les supporters nîmois ont bien failli réussir à faire déjouer l’OL sans un but de Prince Mbatshi. Ayant exercé une pression dès la première minute, le public de Nîmes a certainement dû jouer dans l’exclusion de Romain Perret à la 54e minute. Sur un duel engagé, l’ailier lyonnais a vu l’arbitre central sortir un carton rouge à la surprise générale des Lyonnais. Un coup du sort pour les U18 qui n’avaient jusqu’à là pas réussi à trouver l’ouverture. Pour ce 32e de finale dans l’Hérault, l’OL n’est pourtant pas passé loin d’ouvrir le score en première période. D’abord sur un centre-tir de Coponat qui est venu mourir sur la barre nîmoise (8e). Puis sur ce plat du pied en extension de Perret claqué en corner juste avant la pause (44e).

Avec le renfort notable d’Enzo Molebe sur le front de l’attaque, les joueurs d’Eric Hély ont clairement dominé leur sujet mais tout en étant incapable de forcer la décision. Suite au rouge de Perret et à une infériorité numérique pendant plus d’une demi-heure, les Lyonnais ont dû faire front collectivement et s’en sont finalement sortis. Sur une corner à vingt minutes de la fin, Prince Mbatshi a eu un peu de réussite mais a réussi à donner ce petit but d’avance qui fait toute la différence à la fin. Tenant du titre, l’OL a souffert mais continue sa route dans cette Coupe Gambardella.