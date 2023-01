OL : Vicki Becho marque aussi pour la 1re fois avec les Fenottes

A l’image de Bradley Barcola, la Coupe de France a réussi aux Fenottes. Pour la première fois sous le maillot lyonnais, Vicki Becho a trouvé le chemin du but.

Décidément la Coupe de France a du bon pour les jeunes pousses lyonnaises. Que ce soit chez les garçons ou les féminines, ce week-end de coupe aura permis de connaitre des premières dans les deux groupes professionnels. Quand Bradley Barcola trouvait le chemin des filets pour la première fois de sa carrière professionnel à l’heure de jeu d’OL - Metz, Vicki Becho faisait de même presque dans le même temps. En déplacement à Rodez, les Fenottes n’ont fait qu’une bouchée de la lanterne rouge du championnat et s’est offert un festival offensif.

Qui sera la 100e buteuse de l'OL ?

Remplaçante au début de la rencontre, Becho a profité du score fleuve à l’heure de jeu (0-5) pour faire son entrée pendant une demi-heure. Un temps de jeu suffisant pour se mettre en évidence et enfin débloquer son compteur but avec l’OL. Prêtée la saison dernière, l’attaquante a fait son retour chez les Fenotte, grappille du temps de jeu (13 matchs) mais n’avait toujours pas réussi à régler la mire. C’est désormais chose faite pour son 18e match avec l’OL. En marquant à la 86e minute, Vicki Becho est devenue la 99e joueuse à inscrire un but avec les Fenottes. Qui sera la 100e ?