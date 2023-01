Melvine Malard, OL Féminin (Photo by Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

Pour son premier match de l’année 2023, l’OL n’a pas tremblé en Coupe de France. Les Fenottes ont tranquillement déroulé contre Rodez et se qualifient pour les 8es de finale.

Une reprise tout en douceur. Pour leur premier match de l’année, les Fenottes n’ont pas eu à forcer leur talent (8-0) pour se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe de France féminine. Face à la lanterne rouge du championnat qu’est Rodez, l’OL a tué les espoirs aveyronnais en l’espace de huit minutes. Si Rodez pensait pouvoir accrocher les Lyonnaises dans ce match de reprise, le club de l’Aveyron n’a pas pu espérer bien longtemps. Après seulement quatre minutes de jeu, Janice Cayman, titulaire à droite de l'attaque et auteure d'un doublé, est venue donner l’avantage à l’OL et donc un vraiment bol d’air dans un match de coupe qui peut toujours réserver des mauvaises surprises.

Sans Lindsey Horan et Delphine Cascarino, Sonia Bompastor a dû être satisfaite de voir ses joueuses prendre rapidement les commandes de cette rencontre, chose qu’elles avaient eu du mal à faire dans la première partie de saison. Histoire d’enfoncer complètement le clou avant même que ce 16e de finale ne passe la 10e minute, Dzsenifer Marozsan est venue faire le break avec un corner rentrant bien senti (8e).

Une entame parfaite avec un 3e but de Malard avant la mi-temps (38e) qui a permis à l’entraîneure lyonnaise de jongler avec les temps de jeu pour cette reprise. Sara Däbritz, absente depuis quatre mois, a pu jouer pendant 45 minutes. Dans ce festival offensif, Wendie Renard y est allée de son but (49e) tout comme Eugénie Le Sommer, peu en réussite en première mais qui a trouvé la faille à deux reprise après la pause. Ce samedi, tous les voyants étaient positifs pour l'OL et c'est tant mieux.