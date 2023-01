Coupe de France : Barcola et Dembélé titulaires pour OL - Metz

Pour affronter le FC Metz, Laurent Blanc n’a finalement pas changé grand chose. A la surprise générale, l’entraîneur de l’OL a choisi de titulariser Bradley Barcola sur le côté gauche de l’attaque.

Rentrée des classes en Coupe de France pour l’OL ce samedi (15h30). Plus d’un an après la triste soirée de Charlety, les Lyonnais retrouvent la compétition nationale avec l’objectif d’aller le plus loin possible et pourquoi la remporter pour s’assurer un avenir européen la saison prochaine. Avant de penser au Stade de France, il y a plusieurs tours à passer donc le 1er dès ce samedi après-midi. Face à une équipe de Metz qui n’a rien à perdre, l’OL veut éviter de s’enfoncer un peu plus dans une crise sportive. Pour cet 32e de finale de Coupe de France, Laurent Blanc a réservé quelques surprises.

En conférence de presse, l’entraîneur lyonnais avait avoué avoir été déçu de certaines attitudes et profite de ce match de coupe pour tester le jeune Bradley Barcola. Souhaitant pourquoi pas gagner du temps de jeu dans un prêt, l’ailier lyonnais va donc vivre sa première titularisation de la saison et aura pour objectif d’animer le couloir gauche avec Damien Da Silva qui poursuit l’intérim comme latéral gauche. C’est finalement sur la ligne offensive que des changements ont été opérés avec un management concernant Alexandre Lacazette. Touché contre Clermont, le capitaine commence sur le banc afin de ne prendre aucun risque et laisse sa place sur le front de l’attaque à Moussa Dembélé. En pleine disette, l’attaquant va chercher à retrouver la confiance.

La composition de l’OL contre Metz : Lopes - Kumbedi, Diomandé, Lukeba, Da Silva - Thiago Mendes, Caqueret - Cherki - Tetê, Dembélé, Barcola