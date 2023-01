Rodez - OL : Emma Holmgren et Janice Cayman titulaires

Pour son retour à la compétition après quinze jours de repos, l'OL se déplace à Rodez (14h30). Pour ce match de Coupe de France, Sonia Bompastor offre du temps de jeu à Emma Holmgren et Janice Cayman.

C'est l'heure de la reprise pour les joueuses de l'OL. Après quinze jours de repos, les Lyonnaises sont de nouveau d'attaque ce samedi. Comme leurs homologues masculins, les Fenottes font leur entrée en Coupe de France mais à l'extérieur. Parties vendredi, les joueuses de Sonia Bompastor affrontent Rodez (14h30) en 16es de finale. Pour ce déplacement dans l'Aveyron, l'entraîneure lyonnaise a dû se passer des services de Lindsey Horan et Delphine Cascarino ainsi qu'Amel Majri et Ellie Carpenter, encore à la recherche de sensations.

Pour sa première composition de l'année 2023, Bompastor a choisi d'offrir du temps de jeu à Emma Holmgren. La gardienne suédoise aime décidément bien Rodez puisqu'elle avait connu sa 1re titularisation de la saison contre cette même équipe en D1 féminine il y a quelques mois. Devant elle, la défense sera celle à laquelle les supporters lyonnais sont habitués avec le duo Gilles - Renard dans l'axe et Sombath et Bacha pour animer les couloirs. Après avoir évolué sur le côté gauche de l'attaque contre la Juventus avant les vacances, Dzsenifer Marozsan va retrouver une position axiale derrière Eugénie Le Sommer et devant la doublette de l'entrejeu composée d'Amandine Henry et Damaris Egurrola.

La composition de l'OL contre Rodez : Holmgren - Sombath, Gilles, Renard, Bacha - Henry, Damaris - Cayman, Marozsan, Malard - Le Sommer