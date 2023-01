OL : les Fenottes sans Horan et Cascarino à Rodez

16 joueuses feront le déplacement à Rodez ce samedi pour le match de Coupe de France. Horan et Cascarino manqueront à l'appel.

Match de reprise pour les Fenottes samedi à 14h30. Au programme, un 16e de finale de Coupe de France à Rodez, lanterne rouge de la D1. Un tirage a priori abordable pour l'OL, même si la méfiance sera de rigueur pour se sortir du piège aveyronnais. 16 joueuses ont été retenues pour ce voyage, mais pas Lindsey Horan et Delphine Cascarino.

Majri absente elle aussi

Un groupe restreint dans lequel ne figurent pas Inès Jaurena, Inès Benyahia, Amel Majri et Signe Bruun également. Ellie Carpenter, qui est présente avec le reste de l'effectif à l'entraînement, ne sera pas non plus de la partie. Néanmoins, les taulières que sont Christiane Endler, Wendie Renard ou encore Amandine Henry, porteront l'Olympique lyonnais.

Le groupe de l’OL retenu contre Rodez : Endler, Holmgren - Bacha, Cayman, Gilles, Morroni, Renard, Sombath - Däbritz, Damaris, Henry, Marozsan, Van de Donk - Becho, Le Sommer, Malard