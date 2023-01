Pas de diffusion en direct pour Rodez - OL

(Photo by Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / AFP)

Le match entre Rodez et l'OL ne sera pas diffusé en direct samedi 7 janvier à 14h30. Seules deux rencontres des 16es de finale de la Coupe de France auront le droit à cet honneur.

Supportrices et supporteurs de l'OL, si vous souhaitez regarder le duel entre Rodez et les Fenottes en Coupe de France samedi à 14h30, il vous faudra vous rendre directement dans l'Aveyron. Sinon, vous devrez prendre votre mal en patience et attendre la rediffusion sur OL Play. Car oui, ce 32e de finale ne sera pas retransmis en direct, ni à la télévision, ni sur FFTV.

Aucun match retransmis à la télé avant les demi-finales

beIN Sports diffusera la compétition à partir des demi-finales, quant à France TV, seule la finale aura le droit à une apparition sur une des chaînes du groupe. La Fédération a elle privilégié les rencontres entre Reims et le Paris FC pour le samedi, et l'affiche entre Orléans et le PSG de dimanche pour sa plateforme.