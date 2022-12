OL : beIN Sports nouveau diffuseur pour les Coupe de France

En plus de France Télévisions, la Coupe de France sera retransmise en intégralité sur beIN Sports jusqu’en 2026. Le groupe diffusera également la Coupe de France féminine et la Coupe Gambardella.

L’appel d’offres n’avait pas porté ses fruits et la FFF était toujours à la recherche d’un diffuseur pour remplacer Eurosport. A presque un mois de l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, la Fédération Française a enfin trouvé le successeur. Présent au Qatar, Noël Le Graët en a fait l’annonce avec l’arrivée de beIN Sports comme diffuseur à partir de cette saison et ce jusqu’en 2026.

"Je satisfait de ce nouveau partenariat avec France Télévisions et beIN Sports qui confirme toute l'attractivité de la plus populaire et rassembleuse des compétitions du football français", a déclaré le président de la FFF.

Si France Télévisions gardera la retransmission de certaines affiches de la Coupe de France, beIN Sports en diffusera l’intégralité ce qui veut dire que le 32e de finale entre l'OL - Metz le week-end du 8 janvier sera retransmis sur la chaîne. Ce n’est pas la seule compétition acquise par le groupe puisque la Coupe de France féminine et la Coupe Gambardella seront également diffusées.