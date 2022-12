Arena : Slimane s’arrêtera à Décines pour un concert en avril 2024

La programmation artistique de l’Arena continue à voir des dates s’ajouter. Après Shaka Ponk et l’opéra-rock Molière, c’est Slimane qui viendra donner un concert en avril 2024.

Elle ne sortira complètement de terre qu’en novembre 2023 mais l’Arena continue doucement mais sûrement à de remplir les grilles de sa programmation. La future salle de l’ASVEL a pour ambition de devenir l’une des salles les plus réputées d’Europe et ne se contentera pas seulement d’accueillir des matchs de basket. Des concerts d’artistes nationaux et internationaux vont se tenir même si pour le moment c'est avant tout la chanson française qui est mise à l’honneur dans les premières annonces.

Après le groupe Shaka Ponk et l’opéra-rock Molière, une nouvelle date en 2024 a été bloquée pour un concert à l’Arena. Le 14 avril 2024, Slimane sera de passage à Décines à l’occasion de sa tournée "Cupidon Tour". Les places sont d’ailleurs déjà disponibles à la vente (lien).