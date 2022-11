Arena : un nouveau spectacle programmé pour juin 2024

Après le groupe Shaka Ponk en février 2024, la comédie musicale "Molière, l’opéra urbain" fera une halte à l’Arena de Décines. Deux représentations sont prévues le 22 juin 2024.

L’enceinte n’est toujours entièrement sortie de terre que la programmation d’événements a déjà commencé à l’Arena. Il y a quelques semaine, le groupe musical français, Shaka Ponk, avait été le premier à officiellement annoncer sa présence dans la future salle multifonctions de Décines. Dans le cadre sa tournée d’adieux, le groupe a programmé un concert en février 2024.

Livrée entre la mi et fin-novembre 2023, l’Arena veut devenir le rendez-vous incontournable des artistes nationaux et internationaux en plus de la réception des matchs européens de l’ASVEL. Un nouvel événement dans la programmation vient d’être officialisé. Le samedi 22 juin 2024, le comédie musicale "Molière, l’opéra urbain" donnera deux représentations. Il est d’ores et déjà possible de se procurer des billets (lien).