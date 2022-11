Cris (ex-OL) rebondit officiellement à Versailles

Comme annoncé ces dernières heures, Cris ne sera pas resté longtemps sans travail. Deux semaines après son limogeage du Mans, l’ancien défenseur de l’OL s’est engagé avec Versailles.

C’est ce qui s’appelle retomber sur ses pattes et avec la manière. La lettre de licenciement du Mans à peine arrivée dans sa boite aux lettres que Cris a déjà mis les voiles vers l’Ile de France. Limogé de son poste dans la Sarthe après un début de saison compliqué et une élimination amère en Coupe de France, l’entraîneur brésilien avait été mis à la porte du club de National. Il ne sera pas resté bien longtemps au chômage et continuera d’exercer en troisième division cette saison.

En effet, comme pressenti ces dernières heures, Cris va reprendre du service avec le FC Versailles. Le club francilien l’a officialisé vendredi tandis que l’ancien défenseur de l’OL a dirigé sa 1re séance d’entraînement dans la foulée. Au sein du club du 78, il retrouvera des joueurs qu’il a affrontés quand il était encore capitaine de l’OL comme Fabien Lemoine. Actuellement deuxième de National, le FC Versailles a pour objectif de monter en Ligue 2 à l’issue de la saison.