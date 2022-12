OL - Rachat : le conseil d’administration s’est réuni dimanche soir

John Textor, OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Suite à son communiqué publié vendredi, le conseil d’administration de l’OL Groupe s’est réuni dimanche soir. Une communication sur les décisions prises ou avancées devrait intervenir ce lundi.

Le nouveau coup de pression, si on peut l’appeler comme ça, mis par l’OL a expiré dimanche soir. Comme expliqué dans un communiqué, l’OL Groupe avait promis de se rassembler à la fin du week-end afin de statuer sur la marche à suivre dans le dossier de la vente à John Textor. Face à un rachat qui traine en longueur, le conseil d’administration avait quelque peu mis un ultimatum à l’investisseur américain afin d’accélérer les choses.

Présent à Londres samedi où il a assisté au match amical entre Crystal Palace et Botafogo, le club brésilien détenu par Eagle Football, John Textor en a profité pour tenter de convaincre les autres actionnaires du club londonien d’accepter sa requête et de faire entrer ses parts à Palace dans Eagle Football. Toujours dans l’attente d’un accord de Crystal Palace et de la Premier League à John Textor pour finaliser sa prise de contrôle, le conseil d’administration de l’OL Groupe s’est donc réuni dimanche soir. Rien n’a filtré de cette réunion même si une communication ne devrait pas tarder à avoir lieu. Pour annoncer la vente ? Un nouveau report ? Ou tout simplement l’abandon du projet Textor ? Réponse dans les prochaines heures.