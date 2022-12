OL : un nouveau délai accordé à John Textor

Jean-Michel Aulas et John Textor lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

L'OL a communiqué au sujet de sa vente à la holding Eagle Football. Un nouveau délai, jusqu'à dimanche, a été accordé à John Textor pour apporter le fameux papier de la Premier League.

Enfin des nouvelles de la vente de l'OL pour les supporteurs. Ce vendredi, le club a communiqué au sujet de ce dossier sensible et qui n'avance que très peu depuis plusieurs semaines. Comme nous vous l'indiquions fin novembre, Eagle Football, qui doit racheter l'Olympique lyonnais, a besoin de l'autorisation de la Premier League pour faire intégrer les parts de John Textor à Crystal Palace au sein de la holding. "Nous avons fait des progrès significatifs ces derniers jours et pensons être sur la bonne voie pour trouver un accord dans les prochains jours", a confié l'homme d'affaires américain dans un communiqué.

Pour le reste, tout semble en règle, précise l'OL, qui indique que le 17 novembre, Eagle Football a présenté la documentation finale signée suffisante pour réaliser l'opération. Seul manque, ce fameux document de la Ligue anglaise, puisque les participations de Textor au RWD Molenbeek (Belgique) et à Botafogo (Brésil) sont déjà apportées à sa société.

La dernière étape de l'opération

Pour l'instant, le club londonien et ses actionnaires (autre que l'Américain) n'ont pas donné leur accord à cette opération. Il s'agit de la dernière étape avant de procéder à la vente de l'Olympique lyonnais. Le communiqué ajoute également qu'un nouveau délai a été laissé à l'investisseur originaire du Missouri. Celui-ci court jusqu'à dimanche. Au-delà, "les Vendeurs (Pathé, IDG Capital et Holnest) et l'OL Groupe décideront de la suite à donner à la vente au regard des avancées réalisées d'ici-là."