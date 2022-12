John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Vendredi, l’OL a publié un communiqué qui se voulait rassurant et en même temps signe d’impatience. En fixant à dimanche le nouveau chapitre de la vente, le groupe lyonnais veut mettre la pression sur John Textor.

Le silence radio du club depuis le troisième report de la vente de l’OL Groupe à John Textor avait finalement eu raison de la patience des supporters et laissait planer un certain pessimisme. Quinze jours après cette fameuse date butoir du 17 novembre, l’OL a donc choisi de briser ce silence pour faire le point sur la situation actuelle dans le dossier de la vente à l’investisseur américain. Un communiqué qui se veut rassurant sur certains points avec notamment la confirmation que "Eagle Football a présenté la documentation finale signée suffisante pour réaliser l’Opération". En d’autres termes, après le coup de pression de la fin octobre mise par la direction lyonnaise, John Textor a présenté toutes les ressources nécessaires pour rentrer dans les clous financiers pour devenir l’actionnaire majoritaire de l’OL Groupe.

Seulement, tout n’est pas encore ficelé et le problème reste lié à ce qu’il se passe outre-Manche. Textor doit intégrer Crystal Palace dans le giron Eagle Football et il semblerait que du côté du club londonien, les autres actionnaires ne soient pas vraiment chauds et bloqueraient donc toute avancée pour voir la Premier League délivrer le précieux sésame administratif. Dans le communiqué publié par l’OL Groupe, John Textor y donne sa version, assurant avoir "fait des progrès significatifs ces derniers jours et pensons être sur une bonne voie pour trouver un accord dans les tout prochains jours." Seulement, les promesses faites depuis juin auraient eu raison de la patience lyonnaise qui a rejoué le coup de la mise sous pression de l’Américain pour l’obliger à accélérer le pas.

"L'OL est entre deux eaux"

En fixant à dimanche "un nouveau délai supplémentaire", l’OL "montre quand même qu’il continue de croire en John Textor mais se retrouve également pris entre deux eaux avec un dossier qui traine en longueur et qui commence à crisper un peu tout le monde. Celle d'avoir eu les garanties financières et en même temps toujours des points qui trainent ou perturbent la transaction", nous confie un économiste du sport. Dimanche, "les vendeurs et OL Groupe décideront de la suite à donner à l'opération au regard des avancées réalisées d'ici là." Une façon de "se prémunir" poursuit l’économiste et "de parer à toute éventualité."

Avec seulement 48h pour montrer de nouveau patte blanche, John Textor doit s’activer pour convaincre. Aussi bien à Londres qu’à Lyon. Si l’on peut penser que dimanche marquera la fin du feuilleton John Textor, ce ne devrait en être qu’un énième chapitre. Reste à savoir s’il mènera à un épilogue positif ou si cet ultimatum aura pour conséquence l’issue tant redoutée des supporters depuis le premier report en septembre…