A l’attaque d’un mois de décembre de tous les dangers, l’OL reçoit Dijon ce samedi (14h30). Une opposition qui doit permettre aux Fenottes de prendre un maximum de confiance.

C’est une grosse partie de la saison lyonnaise qui se joue en ce mois de décembre. Avec cinq matchs au programme, les Fenottes vont donner un dernier coup de collier avant les vacances de Noël et une quinzaine de jours de repos. Le début de ce marathon condensé jusqu’au 21 décembre débute ce samedi face à Dijon. Les joueuses de l’OL disputent l’avant-dernière journée de la phase aller de la D1 féminine face à des Bourguignonnes proches de la zone de relégation. Dans cette rencontre qui semble déséquilibrée sur le papier même si le nul contre Guingamp est là pour rappeler que le foot n’est pas une science exacte, les Lyonnaises veulent faire le plein de points et de confiance.

La réception de Dijon ressemble à la confrontation la plus abordable du mois de décembre lyonnais et Sonia Bompastor souhaite voir ses joueuses continuer dans la direction prise depuis quelques matchs avec une efficacité retrouvée et du mieux dans le jeu avec ballon. Avec le choc entre le PSG et le Paris FC, l’OL pourrait d’ailleurs en profiter pour prendre quelques longueurs d’avance.

Sans Eugénie Le Sommer, touchée contre le Paris FC, et Amandine Henry, l’OL peut malgré tout compter sur le retour de Damaris Egurrola. La milieu, sortie sur civière contre la Juventus Turin il y a un peu plus d’un mois est déjà de retour. Preuve que le ciel au-dessus de Décines est peut-être bien en train de retrouver des couleurs. Reste à le prouver sur le terrain avec trois points quasi obligatoires ce samedi.