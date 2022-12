OL : les Bad Gones et Lyon 1950 organisent une collecte de Noël

A l’approche de Noël et en ces temps d'inflation, les Bad Gones et Lyon 1950 s’associent pour les plus démunis. Une collecte de jouets est organisée jusqu’au 19 décembre par les deux groupes de supporters.

L’OL est une formidable raison d’être heureux mais aussi une grande famille. A l’approche des fêtes de fin d’année, la solidarité est plus que jamais à l’ordre du jour au sein du club lyonnais. Comme c’est le cas depuis quelques années, les Bad Gones, qui viennent de fêter leurs 35 ans, et Lyon 1950 ont décidé de travailler main dans la main pour venir en "aide aux Gones et Fenottes dans le besoin", encore plus en cette année d’inflation.

Depuis vendredi et ce jusqu’au 19 décembre prochain, les deux groupes de supporters invitent les Lyonnais à se mobiliser et à participer à la collecte de jouets. L’objectif est de venir déposer à la boutique du Parc OL un maximum de "jouets neufs ou en très bon état" afin de donner un peu de "bonheur à ces enfants".